Kahramankazanlılar Satı Kadın’ı unutmadı

Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83’üncü yıl dönümünde anıldı.

Kahramankazan belediye Başkanı Lokman Ertürk, tüm vatandaşları Satı Kadın’ın müzeye dönüştürdükleri evini ve anıt mezarını ziyaret etmeye davet etti.

Kahramankazan’da, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83’üncü yıl dönümü nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın anıldı. Satı Kadın Parkı’nda düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Satı Kadın Anıtı ’na çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Etkinliğe Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan ve ilçe protokolü ile Satı Kadın’ın ailesi katıldı.

Önemli bir figür

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Satı Kadın’ın Türk kadınları için çok önemli bir figür olduğunun altını çizerek, “1934’te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın’ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum” dedi. Ertürk, tüm Ankaralılar başta olmak üzere vatandaşları Kahramanzazan Belediyesi’nce müzeye dönüştürülen Satı Kadın’ın evini ve anıt mezarını ziyaret etmeye davet etti.