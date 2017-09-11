Kale Çelik Kapı tarafından düzenlenen “Hikâyeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması” başvuruları devam ediyor

KALE ÇELİK KAPI’NIN YENİ KAPILARINI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TASARLAYACAK.

Öncü uygulamalarıyla sektörünün lider markası olan Kale Çelik Kapı tarafından yaratıcı fikirleri desteklemek ve sektöre ilgi duyan yetenekli öğrencileri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen “Hikâyeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması” başvuruları devam ediyor. Tasarım gönderiminin 30 Eylül 2017’de son bulacağı ve dereceye giren ilk 5 tasarımın ödüllendirileceği yarışmada, jüri tarafından seçilen tasarımlar Kale Çelik Kapı markası ile üretilebilecek.

Son teknoloji ile donatılmış yenilikçi uygulamalarla çelik kapı sektörüne yön veren Kale Çelik Kapı’nın yeni yaratıcı fikirleri desteklemek ve sektöre ilgi duyan yetenekli öğrencileri ödüllendirmek amacıyla düzenlediği ‘Hikâyeye Açılan Kapılar Kapı Tasarım Yarışması’ başvuruları devam ediyor. Üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açık olan yarışmanın başvurularında, katılımcılardan günlük yaşam alanlarında kullanılabilecek özgün ve üretilebilir kapı tasarımlarını hikâyeleriyle birlikte sunmaları bekleniyor.

En iyi 5 tasarım ödüllendirilecek

Hikâyesi veya esin kaynağı ile birlikte ortaya konulan kapı tasarımlarından 5’inin ödüllendirileceği yarışma, katılımcıları sektörle buluşturmayı da hedefliyor. Jürinin kararı sonucunda yarışmanın birincisi 12.000 TL, ikincisi 8.000 TL, üçüncüsü 5.000 TL’lik ödülün sahibi olurken; iki öğrenci de 2.500 TL’lik mansiyon ödülü kazanacak. Ödül kazanan öğrencilerin tasarımları Kale Çelik Kapı markası ile üretilecek.

Projeleri güçlü isimlerden oluşan jüri değerlendirilecek

Yarışmaya başvuran projeler, Kale Kilit Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Edim Mimarlık Kurucusu Fatoş Çaşkurlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Doç Dr. Ahmet Zeki Turan ve Doç. Dr. Meltem Özkaraman Şen ile İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. H. Ozan Avcı’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Son Tasarım Gönderim Tarihi 30 Eylül

Tasarımların son gönderim tarihi 30 Eylül 2017 olan yarışmanın katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen öğrenciler hikayeyeacilankapilar.com adresini ziyaret edebilir.