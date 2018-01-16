KALEM TUTMASI GEREKEN ELLER SİLAH MI TUTACAK?

Bülent Ertekin

14 Ocak 2018 tarihli internet portallarına düşen bir haberi belki görmüş ve okumuşsunuzdur. Tabii ki bunun tersi olarakta görmemiş dolayısı ile okumamışsınızdır. Şayet okumadı iseniz inanın hiçbir şey kaybetmiş sayılmazsınız. İyikide görmemiş ve/ya okumamışsınız. Hani bazı zamanlar yazıyorum ya " DEVRELERİM YANDI " diye İşte gene öyle haberlerden bir tanesiydi o haber.

Gelin daha fazla lâf salatası yapmadan şu haberi beraber tekrar bir okuyalım. Okuyalım ki

Ne yapıyoruz?

Nereye gidiyoruz?

Gençliğin sonu ne oluyor? gibi kafamıza takılan bir sürü soruya da cevap aramış oluruz.



HABER

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Konya Selçuk Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte verilen ”teşekkür plaketleri” dikkat çekti. Sol’un haberine göre, etkinliği katkıları sebebiyle ülkücülerin “üniversite başkanı” İbrahim Akar, Konya Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Taha Çini ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kasım Akta’ya konser öncesi sahnede iki adet uzun namlulu silah, onlarca fişek ve yedek şarjörler hediye edildiği görüldü.



17:14 - 14 Ocak 2018



Ne şimdi bu?

Nasıl bir eğitim kurumu?

Nasıl bir eğitimci ki bunlar?

İşin başındaki akademisyenler böyle bir olaya nasıl müsaade ederler?

Eli kalem tutan adam mı?,

yoksa eli silah kullanan cani, manyak, sadist, anarşist adam mı yetiştireceğiz? Ha söyleyin biiii.

Üniversiteler silahlı eğitimin verildiği yerler midir?

Ve daha nice soruları sorabilirsiniz. İstediğiniz kadar soru ilave edin. Alacağınız tek ve mantıklı cevap ise

ÜNİVERSİTELER;

ELİ SİLAH TUTAN DEĞİL,

BİLÂKİS

ELİ KALEM TUTAN,

EĞİTİMLİ İNSANLARIN YETİŞTİĞİ YADA YETİŞTİRİLDİĞİ YERLERDİR!!

Yapılan böylesi akılsızca bir davranış içerisinde olanları,

buna fırsat verenleri,

buna yataklık edenleri,

bunu aklının ucundan dahi geçirip böylesine gafletli bir durum ve duruş sergileyenleri KINIYOR ve gereken CEZALAR ile CEZALANDIRILMASI için tüm emniyet ve asayişten sorumlu olanları

GÖREVE DAVET EDİYORUM.

Son söz,

ELİ SİLAH TUTAN DEĞİL!!!

KALEM TUTAN,

KİTAP TUTAN,

EĞİTİMLİ NEFERLER GÖRMEK İSTİYORUZ.



Selâm ve dua ile..