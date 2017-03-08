KALİTE SÜREKLİLİKTİR

Adem Çamurdan

1.GİRİŞ

Globalleşen dünyada, değişen kuşak farklılıklardan kaynaklanan inişler ve çıkışlar kaçınılmazdır. Hem değişen teknolojiye uyum hem de kuşak çatışmalarını önleme planları…

Ezcümle; kalemi ele almama sebebiyet veren en büyük öğe de bu olmuştur. Klişeleşmiş kurumsal kalite politikaları, bireye hitap etmeyen prosedürler, henüz alt yapısı kurulmamış eğitim, daha oryantasyonu sağlanmamış personelin istihdamı sağlamak.

2. KURUMSAL KALİTELEŞMENİN GEREKLİLİĞİ

Kamuda dahi geleneksel kalite politikalarının yürütülememesi, mal üretiminin usta çırak ilişkisi şeklinde devamı büyük sorundur. Hizmetlerde olan istikrarsızlık ise faaliyetlerin, hedeflerin istenilen yerde ve zamanda yerine getirilmesine en büyük engeldir.

Kurumsal kaliteleşme modellerinin uygulanmasından ziyade yerinde ve zamanında uygulanması, yazılan prosedürlerin sürekliği esas olmalıdır.

Nitekim; uygulanan süreklilik mahalli idarelerde daha çok ön planda olan belediyelere hitap etmektedir. Çağımız Türkiye’sinde belediyeler yaptığı hizmetler ile halka doğrudan ulaşıp vatandaşın beğenisini kazanmıştır. Üstün hizmetler ile halkın güler yüzüne erişen belediyeler ve siyasal partileri milletvekillerine meclisin kapısını kolaylıkla açmıştır.

Çok basit ve gereksiz görünen kalite formlarının kullanımı, personel özlük dosyalarının düzenli ve amacına uygun bir şekilde olması gelecek adına alınmış en büyük önlemdir.

Örneğin; iş kazası geçiren bir personelin durumunda, bireysel veya kurumsal hata payının ölçülebilmesinde kaza tutanağının tutulmasının önemsenmesi gerekir. Dolayısıyla hem işçinin hem kurumun olası bir hukuk mücadelesinde bu raporlar son derece önemlidir.

Kurumsal kaliteleşmenin farklı modellerinin ilk aşamasının ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Aşamanın sonrasında oturan iş akışının beraberinde ekonomik büyümeyi de… İsrafın önlenmesi, kaynakların daha istenilen boyutta kullanımının önünü açacaktır.

İsraf meselesini daha da açmak gerekirse söz konusu mal ve yahut hizmet olsun temelde insan vardır.

İnsan da şüphesiz değerlendirilmesi gereken, sürekliliği olan tükenmeyen kaynaktır. Fakat en iyi şekilde değerlendirilip yönlendirildiği şekilde mümkündür.

3. KURUMSAL KALİTELEŞMENİN AŞAMALARI

3.1.Geleneksel Durum:

Bu yöneticiler; firmalarını ustalarından ne öğrendilerse o şekilde yönetenlerdir. Yani zorlu yaşam şartları, eldeki kaynakların ne kadar zor edinildiği, ödül ve disiplin sistemini kendi kuran ve kendi kurallarına göre uygulanmasını sağlayan yöneticilerdir.

Bu tarz yöneticiler kişisel arzularını kendi egolarının üstünde tuttukları için mutlu personel, mutlu vatandaş, mutlu kurum üçgenini kuramayan kişilik tiplerindendir.

3.2.Müşteri /Vatandaş Bilinci Aşaması:

Bu kurumların düzenli aralıklar ile tutması gereken kontrol listesi; hitap edilen kitle, ulaşılmak istenen hedef nedir.

Bu kuram paydaşların (müşteri –vatandaş) kanalına girilmesinde en büyük amaçtır.

Araç ise halk ve müşteri topluluğudur. Bu ilke ile uygun amaca uygun araçların yönlendirilmesi daha basit olacaktır.

3.3.Süreç İyileştirme Aşaması:

İş görenler ve vatandaşlar mevcut yönetimin, birlik ve adaletinden vicdanları rahat olduğu sürece, sürekli gelişim, kalıplara sığmadan sürekli üretim, yeni iş geliştirme çabası içinde olup kuruma yararlı, etkili ve verimli personeller olacaklardır.

3.4.Yenilik Aşaması:

Vizyon sahibi yöneticilerin, yürütülen iş ve işleyişi sezebilme yeteneğidir. Bu yetenek doğuştan gelebildiği gibi, sonradan da bireysel alınacak eğitim ve danışmanlık materyalleri ile yerine getirebilecek kişisel yetkinliklerdir.

Yenilik hizmet kısmında yerine getirilmesi zor, sistemi düzen içine entegre ettiği taktirde; diğer kurumların önüne geçilmesinde büyük bir hamle sağlar.

4.SONUÇ

Ve yenilik için… Ürünü, kitleyi, iş görenlerin iyi bilmesi, uygulanacak hizmet hakkında, örgün ve görgün olarak iyi eğitim alması , hizmet verilen yerin kalite prosedürlerine harfiyen uyması şarttır.