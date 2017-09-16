KALİTELİ KÖMÜRÜN ADRESİ BELKO, 13 PERAKENDE SATIŞ DEPOSUYLA, BU KIŞ DA ANKARALILARIN İHTİYACINI KARŞILAMAYA HAZIR

BELKO, İTHAL PARÇA KÖMÜRÜN TONUNU, PEŞİN 700 TL,KREDİ KARTINA İSE 5 TAKSİTLE 725 TL’DEN SATIYOR.

BELKO , uygun fiyat ve vatandaşa sunduğu ödeme kolaylığıyla, Başkentlilerden gelebilecek talep artışını da dikkate alarak hazırlıklarını tamamladı. BELKO, kaliteli ithal parça kömürün tonunu, 25 kiloluk torbalarda, 40 torbası 1 ton olmak üzere peşin 700 TL, kredi kartına ise 5 taksitle 725 TL’den satıyor.

Başkentliler, Yapı Kredi Bankası World Card, Garanti Bankası Bonus Card, İş Bankası Maximum Card, Vakıfbank Vakıf Card, Akbank Axess ve Halkbank kredi kartları ile BELKO satış depolarından 5 eşit taksitte kömür satın alabiliyor.

-“ALO KÖMÜR” HATTINDAN SİPARİŞ…

Ankaralılar ayrıca, 211 06 00 Alo kömür hattı ve 440 94 20 numaralı telefonlarla, 10 torbanın altına düşmemek kaydıyla kömür siparişi verebiliyor.

BELKO , Başkent'te halen Altındağ'da 3, Mamak'ta 3, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Çubuk'ta 1'er olmak üzere toplam 12 noktada satış yapıyor. Ayrıca Kızılay Metro istasyonunda bulunan BELKO Kömür Satış Bürosu da Ankaralıların kömür talebinin karşılanması için başvuruları alıyor.

-KALİTEDE GÜVEN, FİYATTA İSTİKRAR…

BELKO markasının verdiği güven duygusunun yanı sıra uygun fiyat ve taksitle ödeme kolaylığına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken yetkililer, Ankaralılara satılan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirlilere dağıtılan kömürün de, kesinlikle kükürt oranı düşük, kalori oranı yüksek Güney Afrika orijinli kömü r olduğunu vurguladılar.

BELKO’nun mahalle aralarında gezici satış yapan araçları bulunmadığını da hatırlatan yetkililer, vatandaşları, sahte BELKO torbalarıyla satış yapan kaçak kömür satıcılarına karşı dikkatli olmaları için uyardılar. Kaçak kömür satıcılarından alışveriş yapanların mağdur duruma düşeceklerini belirten yetkililer vatandaşlardan, şüphelendikleri kömür satıcılarını ve şikayetlerini “153 Mavi Masa”ya bildirmelerini istediler.

-KALİTELİ MANGAL KÖMÜRÜ…

Ankara'da kaliteli kömürün güvencesi, piyasaya sunduğu çevre dostu kaliteli ithal kömür ile marka olan BELKO, şimdide Ankaralılara yeni ürünü mangal kömürünü sunuyor.

Vatandaşlar, BELKO satış depolarından 2 ve 10 kilogramlık torbalarda bulunan meşe orijinli mangal kömürünü satın alabiliyorlar. 2 kilogramlık ambalajda içerisinde; nitril eldiven, çam çırası, yelpaze, kibrit, tutuşturma kağıdı bulunan mangal kömür 16.52 liradan, 10 kilogramlık torbalara konulan mangal kömürü ise 37 liradan satılıyor.