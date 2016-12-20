KALLEŞLER ARKADAN VURUR

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Bir insanı sırtından vurmak… Rus Büyükelçisi AndreyKarlov dün sırtından vuruldu. Ekmeğini yediği, alıştığı, çocuğunu büyüttüğü, sevdiği Türkiye’den sırtından kalleşçe vurularak ayrıldı.

Dünden beri Karlov’u sırtından vuran hainin sol elle tekbir getirdiği konuşuluyor. Katil sağ eliyle tekbir getirseydi ne değişecekti?



Halep’i unutmayın diye bağırdı. Kaldı ki Türkiye kadar Halep’e yardım eden başka bir ülke var mıdır?



Orada bulunanların ömür boyu hafızalarından silinmeyecek kötü bir kabus bıraktı. Hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın kalbinde kapanmayacak bir yara açtı.



Karlov silah sesinin nereden geldiğini bile anlayamadı. Refleks olarak kürsünün arkasına geçecek vakti bile olmadı. Pardon, önüne diyecektim; zira katil arkadan vurdu büyükelçiyi.



Yayın yasağı getirildi ama halk çoktan olan biteni görmüştü. Rus kaynaklar da olay görüntülerini yayınlayınca ülke bir anda büyük bir tartışmaya girdi. Siyasi kimliğini bir yana bırakalım, bir insan, görev nedeniyle gittiği bir ülkede, davet edildiği bir mekanda, kendisini korumak için görevlendirilen bir polis tarafından nasıl vurulur? Eşi kim bilir kaç defa izlemiştir vurulma anını, canının yanmadan ölmesi için dua etmiştir belki de…



Türkiye’de ölmek çok kolay, zor olan yaşamak… Vatandaş olarak alabildiğimiz tek yöntem evlerimizden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak. Ancak bu şekilde devam ederse ekonominin çökmesi kaçınılmaz olacak. Umarım bu kötü bir sürecin başlangıcı değil, bitişidir.