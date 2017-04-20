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KAMERALARA OYNAMA, DANS ET!

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KAMERALARA OYNAMA, DANS ET!
12 - 14 Mayıs tarihlerinde İstanbul’u ziyaret edecek Engelsiz Filmler Festivali, dans ve kamerayı Bakış Açısı atölyesinde buluşturuyor.

British Council’in işbirliğiyle gerçekleşecek, koreograf ve dans terapisti Tuğçe Tuna’nın yöneteceği atölye, beden hareketi ve kamera hareketi ilişkisinden hareketle, beden odaklı ve hareket eden iki farklı disiplin arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.

Kameranın hareketi, kameranın dans ile uyumu, kameranın nasıl hareket edebileceği başlıklarından yola çıkılacak çalışmada; dans, beden ve koreografik öğelerin, kamera aracılığı ile harekete bireysel ve yeni bir bakış açısı kazandırmasına odaklanılacak. Kamera-hareket birlikteliğinden bir kompozisyon oluşturmaya çalışılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bedene yeni bir algı ile yaklaşmayı, alışılagelmiş estetik yargılardan uzaklaşmayı amaçlayan ve “engelli beden” gibi ayrımcılık yaratan kavramları sorgulayan Farklı Bedenlerle Dans projesi dansçılarının da yer alacağı atölye, beden odaklı gösteri sanatları ya da görsel sanatlar alanlarında deneyimi olan herkese açık ve ücretsizdir. Kısa özgeçmişinizi ve atölyeye katılım amacınızı anlatacağınız bir paragraflık motivasyon mektubunu event@puruli.co adresine göndererek 3 Mayıs’a kadar atölyeye başvurabilirsiniz.

ATÖLYE YÖNETMENİ TUĞÇE TUNA
Atölye yürütücülüğünü, 1996 yılında eğitmen ve koreograf olarak çalışmaya başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çağdaş Dans Anasanat Dalı'nda bugün Anasanat Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Tuğçe Tuna yapacak. Tuna’nın eserleri arasında; Almanya Arena Festivali Jüri Ödülü’ne layık bulunan Deplasman'ın yanı sıra En Kötü İşGövde GösterisiIslak HacimMakine BedenTortuVertigoDüşünme FobisiHücreEkoTuzla…Buz... gibi mekanlara özel ürettiği eserler ve 2000 yılında başlattığı, halen devam eden ve farklı fiziksel özelliklere sahip kişilerle yürütülen Farklı Bedenlerle Dans projesi bulunmaktadır.

ATÖLYELER VE GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ 
Bu sene Eskişehir, İstanbul ve Ankara’yı ziyaret edecek Engelsiz Filmler Festivali’nde tüm gösterim ve yan etkinlikler ücretsiz gerçekleştiriliyor. Festival tüm filmlerini göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile erişilebilir mekanlarda sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali 5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon, 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi SineBu ve 18-23 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu’nda takip edilebilecek. 

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