KAMUOYUNA DUYURU

İsmail Koncuk

Bilindiği gibi birkaç günden beri irademiz dışında Türkiye Kamu-Sen ekseninde bazı tartışmalar kamuoyu gündemini meşgul etmektedir.

Türkiye Kamu-Sen, devletin bağımsızlığı, Türk milletinin bölünmez bütünlüğü temelinde, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, demokrasinin ana prensiplerini kamu istihdam sistemi başta olmak üzere toplumsal hayatımızın her alanında uygulamaya geçirmek amacıyla kurulmuş, Türkiye sevdalısı, milli bir sivil toplum örgütüdür.

Kurulduğumuz 1992 yılından beri ortaya koyduğumuz ve uğrunda sayısız bedeller ödeyerek bugünlere taşıdığımız ilkelerimiz; Türk milletinin ebediyen hür ve bağımsız yaşamasını esas alan, Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden asla taviz vermeyen bir sendika ve sivil tolum anlayışını ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda 25 yıldır yolumuzdan hiç sapmadan, beslenme kaynağımız olan ilkelerimizden vazgeçmeden; hak olgusunu, yerine getirilen görevlerin ve yüklenilen sorumlulukların bir gereği kabul edip, üretici, yol gösterici ve hak ettiğini almasını bilen bir sendikacılık faaliyeti gerçekleştirdik. Hangi şart altında olursa olsun, Türkiye Kamu-Sen’in önceliği; hukuk devletinin gereklerinin başta çalışma hayatı olmak üzere tüm hayatımıza hâkim olması, haklının korunması, masumun savunulması olmuştur.

Geride kalan çeyrek asır boyunca ülkemiz birçok çalkantı yaşamış, badireler atlatmıştır. Bu dönemlerin tamamında Türkiye Kamu-Sen, Türk milletinin, hakkın ve hakikatin sesi olarak üstüne düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş, her türlü haksızlık karşısındaki asil duruşuyla kamu görevlilerinin yüreğinde mümtaz bir yer edinmiştir.

15 Temmuz 2016 günü ise ülkemiz, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamış, devletimizin varlığına kasteden bir kısım hainler, milletimizin üzerine mermiler ve bombalar yağdırmıştır. Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, tanklara, toplara, mermilere göğüs gererek, üstün bir cesaret ve feraset ortaya koyarak, yüzlerce şehidimizin, binlerce gazimizin canları ve kanları pahasına bu saldırıyı da bertaraf etmeyi başarmıştır.

Bu noktada, menfur olayın yaşandığı ilk andan itibaren ifade ettiğimiz üzere FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi bütün terör örgütlerinin kökünün kazınması, terör örgütü üyelerinin en ağır şekilde cezalandırılması için alınan ve alınacak her türlü tedbirin destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Ancak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarından yüz elli bin dolayında kamu görevlisi açığa alınmış, bunlardan 100 bine yakını ihraç edilmiştir. Bu dönemde Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza üye 3 bin 700 kamu görevlisi ihraç edilirken 2 bin dolayında üyemiz de halen açığa alınmış durumdadır. İhraç edilen veya açığa alınan kamu görevlileri arasında terör örgütleriyle hiçbir bağı olmayan, milliyetçi, vatanını seven, devletine bağlı çok sayıda personel de bulunmaktadır. Nitekim bu gerçeği, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil olmak üzere, bütün siyasi partiler de çeşitli platformlarda dile getirmiş, buna istinaden, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için bir komisyon oluşturulması hükme bağlanmıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak hak ve adalet ilkelerinden beslenen anlayışımız gereği suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi, masumiyet karinesinin işletilmesi, terör örgütleriyle mücadele yaşanırken vatanımızı ve milletimizi canından çok seven kamu görevlilerinin mağdur edilmemesi için hassasiyet gösterilmesi noktasında bir yaklaşımımız oldu. Konfederasyonumuzun bu uyarılarının da etkisiyle yapılan tahkikatlar neticesinde suçsuz olduğu saptanan binlerce kamu çalışanı da görevlerine iade edildi. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak her şeyin toz duman olduğu bu dönemde, üyelerinin ve kamu görevlilerinin haklarını savunmayı şiar edindiğimiz prensiplerimiz çerçevesinde, sendikacılığın bir gereği olarak, kimsenin hakkı dillendirmeye dahi cesaret edemediği bir ortamda masum insanların, ailelerin, çocukların zarar görmemesi için inisiyatif aldık, önerilerde bulunduk ve üzerimize düşen tarihi sorumluluğu bir kez daha yerine getirdik.

Üzülerek görmekteyiz ki, milliyetçilikle hiçbir bağı olmayan, yolu yakından uzaktan davamızdan ve beslendiğimiz değerlerimizden geçmemiş, yıllardır Türkiye Kamu-Sen’in ağırlığı altında ezilmekte olan bir kısım kripto FETÖ’cüler, bölücüler, vatan ve millet düşmanları, ellerini ovuşturarak Konfederasyonumuzu asılsız ve mesnetsiz bir tartışmanın odağına yerleştirme ve bu gerginlikten bir rant devşirme gayretindedir.

Türkiye Kamu-Sen bugüne kadar her olaya insana saygı ve demokrasi penceresinden bakan, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere” inanan ve herkesin kişisel tercihlerine değer veren bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da aynı anlayışla, her konuda vatandaşlarımızın ve üyelerimizin hür iradeleri ile verecekleri her kararı kıymetli görecektir.

Dost, düşman herkes bilsin ki; Türkiye Kamu-Sen’in yönü, duruşu, söylemi ve ilkelerinin kaynağı, kurulduğu gün neresi ise bugün de orasıdır. Devlet ve millet olarak son derece çetin ve olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu süreçte bizleri bir kardeş kavgasının tarafı ve müsebbibi gibi göstermeye çalışan, camiamız dışındaki bu kripto hainler, asla emellerine ulaşamayacaklardır.

Değerlerimiz uğruna birlikte yola çıktığımız, birlikte yol aldığımız, birlikte bedel ödediğimiz Türkiye sevdalıları ile Türkiye Kamu-Sen arasındaki gönül, fikir ve eylem bağı, küçük tartışmalarla sonlanmayacak kadar derin bir geçmişe, saygıya, sadakate ve inanca dayanmaktadır.

Bu sebeple yaşadıklarımızı, fırsatı ganimet olarak görerek bu ortamdan nemalanmak isteyen vatan ve millet düşmanlarının hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı

Önder KAHVECİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı

İlhan KOYUNCU

Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı

Fahrettin YOKUŞ

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Türk Büro-Sen Genel Başkanı

Hazım Zeki SERGİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı

Necati ALSANCAK

Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri, Türk İmar-Sen Genel Başkanı

Mehmet ÖZER

Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı

Sedat YILMAZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri, Türk Haber-Sen Genel Başkanı

Ahmet DEMİRCİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı

Şerafeddin DENİZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri, Türk Haber-Sen Genel Başkanı

Hasan Hüseyin YILMAZ

Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı

Osman ÖZDEMİR

Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı