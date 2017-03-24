KANDİL’LE BİRLİKTE HAREKET ETMİYORUM

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Asla Kandil’le birlikte hareket etmiyorum ama anayasa değişikliği referandumunda ‘HAYIR’ diyorum…

Günlerdir anonsu yapılan Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan saraydan yapılan yayında Hakan Çelik’in konuğuydu.

Sorular yumuşak, Erdoğan sert ve gergindi.

15 yıllık iktidarındaki icraatları; duble yollar, köprülerden… bahsetti.

AB’ye çattı. AB’nin samimiyetsizliğinden şikayet etti. AB’nin Türkiye’yi diğer üye ülkeler gibi tam üye yapmak istemediğini; imtiyazlı ortaklık önerdiğinden şikayetçi olurken, 2004 yılında AB’nin önerdiği ‘imtiyazlı ortaklığı’ kendisinin kabul ettiğini sanırım unuttu. Oysa o gün muhalefet kendisine bu öneriyi kabul etmemesini, bu önerinin Türkiye’yi tam üyelikten uzaklaştıracağını, imza atmamasını, muhalefet olarak her türlü desteğe hazır olduğunu söylemişti. 2004 yılında AB üyesi oluyoruz kutlamalarından, vizesiz AB’ye gireceğiz bekleyişinden, hayalinden bakanların bile alınmadığı AB-Türkiye gerginliğine…

AB-Türkiye müzakere sürecinde en çok destek veren Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’den, Erdoğan ve süreci eleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e. Steinmeier’e teessüf eden Erdoğan’a.

AB’ye meydan okumaya, siz hele 16 Nisanı bir bekleyin göreceksiniz tehditleri. Ne olacak? 16 Nisanda ‘Evet’ çıkarsa AB ile ilişkiler kesilecek mi? Size rağmen kazandım, bende sizinle olmaktan vazgeçiyorum mu denecek? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden ilişkiler devam mı edecek? Hiçbir şey olmamış gibi, talep eden AB, kabul eden Türkiye olacak.

AB’nin yıllardır terör örgütlerine sahip çıkışlarına yeterince ses çıkarmayıp, referandum sürecinde bize verilmeyen izin, PKK’ya veriliyor suçlamaları…

Cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisi yok. Hayır var. Cumhurbaşkanı tek başına Meclisi yenileme kararı verebiliyor mu, verebiliyor. Kendisi de seçime gidiyor. Gitsin. Bu yetki Meclis’in üzerinde sürekli ‘Demoklesin kılıcı’ gibi duracak. Meclis’i sürekli baskı altında tutacak. Meclis’te seçim kararı alabilir. Tamam doğru, ama beşte üç yani 360’la. Parti başkanı olarak cumhurbaşkanının belirlediği Meclis’ten böyle bir karar çıkar mı? Çıkmaz.

Hakimler Savcılar Kurulunun 13 üyesinin 6’sını doğrudan, 7’sini kendi belirlediği Meclis’ten.

Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12’sini doğrudan, 3’nü kendi belirlediği Meclis’ten.

Sıkıyönetim son buluyor! OHAL ne olacak? Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok! Kararname çıkarma yetkisi var.

Hükümete güven oylaması yok. Gensoru yok. Sözlü soru yok. Yürütmenin başı cumhurbaşkanına soru sorma hakkı yok.

Cumhurbaşkanı yardımcı sayısı kaç olacak? Şu an bu sayıyı konuşmak erken, 2019’a yaklaşınca bakacağız, ihtiyaca göre belirleriz. Peki nedir bu ihtiyaç? Neye göre belirlenecek? Demek ki seçim öncesi duruma göre; pazarlıklar belirleyecek!

Evet çıkarsa seçim olur mu? Seçimler 2019 Kasımı gösteriyor.

Hayır çıkarsa seçim olur mu? Hükümet yerinde duruyor, görevinin başında. Demek ki ‘Hayır’ çıkarsa yönetim kriz falan olmayacak; hükümet aynen görevinin başında olacak.

Son anketlerde durum nedir? Halkım şahsımı yüzde 52 ile seçti, şimdi daha yüksek oranlarla bunu taçlandırsın istiyoruz. Yani haftalık anketler geliyor ama sonuç açıklanmıyor!

Bütün partililerden destek bekliyorum. Hayır diyen Kandil sorumlularıyla birlikte hareket etmeyecek CHP’lilerin desteğini bekliyorum. Hiçbir dönem Kandil ile birlikte olmadım, onların politikalarını hiçbir dönem desteklemedim, onlarla birlikte hareket etmedim ama onlar Hayır diyor diye ben ‘HAYIR’ demekten vazgeçmiyorum. IŞİD Allah bir diyor diye ben Allah bir demekten vaz mı geçeceğim? HAYIR.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr