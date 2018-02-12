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“Kanser Farkındalık Toplantıları” 100. Yıl ve Bilkent Çankaya Evlerinde düzenlendi

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“Kanser Farkındalık Toplantıları” 100. Yıl ve Bilkent Çankaya Evlerinde düzenlendi
Çankaya Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliği ile gerçekleştirilen “Kanser Farkındalık Toplantıları” 100. Yıl ve Bilkent Çankaya Evleri’nde düzenlendi.

Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü programı çerçevesinde düzenlenen toplantılarda, LÖSEV yetkilileri çocukluk çağı kanserine ilişkin bilgiler paylaştı.

Sağlıklı ve düzenli beslenme, aktif yaşam ve çevresel kanser yapıcı maddelerden korunarak kansere yakalanma riskinin yüzde 35 oranında azaltılabildiği bilgisini paylaşan yetkililer, Türkiye’de löseminin çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın kanser türü olduğuna dikkat çekti. LÖSEV’in faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda katılımcılar da sorularına yanıt buldu.

Halkı eğitici ve bilgilendirici toplantılara önem veren Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde, Baharevlerinde ve farklı merkezlerde çalışmalarına devam edecek.

 

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