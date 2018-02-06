Kanserin Panzehiri: "Az Kaygı ve İyi Beslenme"

Doğal yöntemlerle kanserle savaşı kazanmak mümkün. Kanser hastalığının seyrini olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden biri de; hastanın duyduğu ‘ölüm kaygısı ve korku’. Kanser tedavisinin başarısı için öncelikle bu kaygı ve korkuyu ortadan kaldırmak gerekir. Hastalığın adı bile yeterince kaygı verici iken ‘kanser öldürmez, kanser tedavisindeki yan etkiler öldürür’ lafı, hastayı daha çok kaygılandırıyor. Hastalar maalesef bu kaygıyla baş etmek için genellikle ilaç desteği alıyorlar. Halbu ki ölüm kaygısı ve korkuyu ortadan kadırmak için ilaç desteğine hiç gerek yok. Sadece akupunktur uygulaması ile hastanın bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırılabilir ve vücut enerjisi tekrar yerine gelebilir. Oldukça dengeli bir enerjiyle de hasta kanserle savaşabilir.
Şekerin Olmadığı Kişiye Özel Diyet Programı
Kanserin yayılması ve ilerlemesine yol açan bir diğer etken ise beslenmeyle alakalı. Beslenmeyi düzenlemek bile tedavide çok başarılı sonuçlar veriyor. Şekerin, kanserin beslendiği ana alan olduğunun altını çizmek isterim. Kanser, şekerle birlikte büyüyor ve yayılıyor. Dolayısıyla kanserin en önemli besin kaynağı olan şekeri ortadan kaldırarak, kolesterol metabolizmasının önde olduğu, hastanın dengeli, sağlıklı besleneceği bir diyet programı, kanserle savaşta önemli rol oynuyor. Hastaya özel hazırlanan diyet programıyla kilo verme azaltılırken, hastanın kendini daha enerjik hissetmesi, kanserle sağlıklı ve doğru şekilde baş edilmesini sağlıyor.
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