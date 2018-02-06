Kanserin Panzehiri: "Az Kaygı ve İyi Beslenme"

Dr. Buğra Buyrukçu

Doğal yöntemlerle kanserle savaş ı kazanmak mümkün. Kanser hastalığı nın seyrini olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden biri de; hastanın duyduğu ‘ölüm kaygısı ve korku’. Kanser tedavisinin başarısı için öncelikle bu kaygı ve korkuyu ortadan kaldırmak gerekir. Hastalığın adı bile yeterince kaygı verici iken ‘kanser öldürmez, kanser tedavisindeki yan etkiler öldürür’ lafı, hastayı daha çok kaygılandırıyor. Hastalar maalesef bu kaygıyla baş etmek için genellikle ilaç desteği alıyorlar. Halbu ki ölüm kaygısı ve korkuyu ortadan kadırmak için ilaç desteğine hiç gerek yok. Sadece akupunktur uygulaması ile hastanın bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırılabilir ve vücut enerjisi tekrar yerine gelebilir. Oldukça dengeli bir enerjiyle de hasta kanserle savaşabilir.

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