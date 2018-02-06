  • BIST 114.467
  • Altın 162,959
  • Dolar 3,7820
  • Euro 4,6728
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C

Kanserin Panzehiri: "Az Kaygı ve İyi Beslenme"

» »
Dr. Buğra Buyrukçu

Doğal yöntemlerle kanserle savaşı kazanmak mümkün. Kanser hastalığının seyrini olumsuz etkileyen en önemli etkenlerden biri de; hastanın duyduğu ‘ölüm kaygısı ve korku’. Kanser tedavisinin başarısı için öncelikle bu kaygı ve korkuyu ortadan kaldırmak gerekir. Hastalığın adı bile yeterince kaygı verici iken ‘kanser öldürmez, kanser tedavisindeki yan etkiler öldürür’ lafı, hastayı daha çok kaygılandırıyor. Hastalar maalesef bu kaygıyla baş etmek için genellikle ilaç desteği alıyorlar. Halbu ki ölüm kaygısı ve korkuyu ortadan kadırmak için ilaç desteğine hiç gerek yok. Sadece akupunktur uygulaması ile hastanın bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırılabilir ve vücut enerjisi tekrar yerine gelebilir. Oldukça dengeli bir enerjiyle de hasta kanserle savaşabilir.

Şekerin Olmadığı Kişiye Özel Diyet Programı

Kanserin yayılması ve ilerlemesine yol açan bir diğer etken ise beslenmeyle alakalı. Beslenmeyi düzenlemek bile tedavide çok başarılı sonuçlar veriyor. Şekerin, kanserin beslendiği ana alan olduğunun altını çizmek isterim. Kanser, şekerle birlikte büyüyor ve yayılıyor. Dolayısıyla kanserin en önemli besin kaynağı olan şekeri ortadan kaldırarak, kolesterol metabolizmasının önde olduğu, hastanın dengeli, sağlıklı besleneceği bir diyet programı, kanserle savaşta önemli rol oynuyor. Hastaya özel hazırlanan diyet programıyla kilo verme azaltılırken, hastanın kendini daha enerjik hissetmesi, kanserle sağlıklı ve doğru şekilde baş edilmesini sağlıyor.

Bu yazı toplam 71 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
    Yazarın Tüm Yazıları »
    SON EKLENEN GALERİLER
      FOTO GALERİ
      • Benim küçük köpeğim
      • Prensesler, öncesi ve sonrası
      • Babalar ve Bebekleri
      VİDEO GALERİ
      • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
      • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
      • Bengü - Sığamıyorum
      SON DAKİKA HABERLER
      ÇOK OKUNANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim