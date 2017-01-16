Kar Taneleri

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Kar; hani şu kış gününde lapa lapa yağanı var ya işte o, bazılarına sevinç ve eğlence kaynağı iken,bazılarına da çilenin ta kendisi oluyor.

Kar; bazen sulu, yağmurla karışık, lapa lapa, tipi biçiminde olur. Özellikle okula gidenler, sınavı yaklaşanlar, kayak için bir merkeze gidecek olanlar kış ayını dört gözle beklerler. Çünkü onlar için etrafı bembeyaz yapan kar, soğuğun değil tatilin müjdecisidir. Hele akıllı telefonu olup da kartpostal bir kare yakalayanlar, çektiği fotoğraf ve selfiye ile mutluluk paylaşanlar, kar topu oynayanlar, kardan adam yapanlar, kışın tadını çıkaranlar kış ve kar onların mutluluk kaynağıdır.

Kayak merkezlerinde işletmesi olan ve çalışanlar için de, bir gelir kaynağı olan kışı ve karı dört gözle beklerler. Damlara yağan karı temizleme işi yapanlar, kömürcüler, kalorifer işinde çalışanlar, sobacılar, oduncular, klimacılar... kar ve kış onlar içinde bir gelir kaynağıdır.

Bir de kış hazırlığını yapabilecek imkana sahip olanlar var ya, sımsıcak evlerinde, sıcak bir çay, dost, akraba, tanıdık ziyareti ve ziyafetleri; yerine göre kestane kebabı, patlatılmış mısırı, pestili, ocak başı sıcak sohbetleri de güzeldir.

Kışın, yakacak parası bulmakta zorluk çekenler, yalnız yaşayanlar, evlatları ve torunlarının yollarını gözleyenler, başını sokacak evi olmayanlar, olup da yakacak bulamayanlar, sokakta yaşamak zorunda olanlar, ailesine helal bir rızk kazanmak için çalışanlar için de kış ve özellikle geçmeyen uzun ve soğuk geceler, bir de kar yağdı mı, çile üstüne çile demektir.

Kar; beyazlık, paklik, saflık ve kusurları örten demektir. Nice pislikleri kusurları örterken, kendisi pak, temiz ve kusursuzdur. Adeta insanlara; Allah, sizin kusurlarınız örtüğü gibi sizde birbirinizin kusurun örtün; Allah temizliği, saflığı, sevdiği gibi siz de temiz ve saf olun. Aldanın ancak aldatan olmayın der gibi.

Kar; berekettir, rahmettir, onun vesilesi ile yeraltı ve üstü su kaynakları toplanır, yıl içerisindeki canlıların su ihtiyacı giderilmeye çalışılır, barajlar, göletlerinin büyük çoğunluğu kar sayesinde dolar. Karşılık beklemeden, hayati öneme sahip olan su bedavadan Rezzak olan Allah tarafından gönderilir. Adeta "Ey Allah'ın kulları sizde size verilen nimetleri, Anne- Babadan başlayıp, yakın ve uzak akrabaya, yakın ve uzak komşuya, kimsesize, fakire, miskine, yolda kalmışa muhtaç sahibine karşılık beklemeden verin." der gibi. Kar gibi cömert olmamızı ister.

Kar; bazen metreleri bulan, dalları kıran, çatıların çökmesine sebep olan ağırlığa sahip olmasına rağmen, desteksiz havada durması ve yere tane tane inmesi, Kadiri mutlak olan Allah'ın bir rahmetinin tecellisidir. Adeta biz insanlara; gökte rahmetimle sizlere, zarar vermeden, tane tane indirdiğim kar gibi, siz de birbirinizin kalbini kırmadan, merhametli ve sevgi dolu olun, der gibi.

Hele adına kristal denilen kar taneleri, biri diğerinin aynısı olmadığı gibi sayısız taneler, farklı hacim ve şekildeler, adeta her birisi tek yaratılmış ve sayısız tek olan kar taneleri adeta bizlere "Ey Allah'ın kulları bu kadar sayısız taneleri kusursuz ve birbirine benzemeden yaratıp ve birbirine değdirmeden gökten yere indiren güç ve kudret, yaptıklarınızın tamamını, birbirine karıştırmadan tam ve eksiksiz kayıt altına aldığıdır.

Kar; Sanata bak sanatkarı tanı misali, Hakimi mutlak olan Allah'ın varlığının delillerini bize gösteriyor. Aklımızı kullanalım, zamanı geldim mi bu kar tanelerinin toprakla buluştuğu gibi bizler de ölümle buluşacak, yaptıklarımız leh ve aleyhtekiler in hesabını vereceğiz." der gibi.

Bizler de kar gibi temiz, kusurları örten, karşılık beklemeden vermesini bilen, Göktekilerin bize merhameti için bizlerinde birbirimize merhametli olmasını, edenlerden olmalıyız.

DUA VE SELAMLARLA.