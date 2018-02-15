Kar yağmayınca hastalıklar arttı

Dr. Buğra Buyrukçu

Kışın neredeyse sonuna geldik ama beklenen kar henüz yağmadı. Bu durum kimileri için sevindirici olsa da aslında sağlığımız için tehdit.

"Kar yağınca mikroplar kırılır” sözü doğrudur. Soğuk ve kar insanları hasta etmez. Tam tersi virüsler, kapalı ve havasız ortamlarda yayılır. Batıda görüyoruz; insanlar çocuklarını özellikle soğuk havada dışarı çıkarıp dolaştırıyorlar. Mevsime uygun giyinilmesi halinde soğuk ve kar hastalığa yol açmaz, tam tersi kar yağışı havadaki mikropların ölmesini sağlar. Sıcaklığın eksilere düşmesi demek havanın mikroplardan arınması demektir. Soğuk hava da kişide hastalıklara karşı doğal bir savunma sistemi geliştirir.

Mikroplar Havada Asılı Kaldı

Kışın sonuna yaklaştık. Fakat yüksekler hariç neredeyse hiç kar yağmadı. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durumun hastalık artışına yol açtığını, hastanelerde ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Kar yağmadığı için havada asılı kalan ve kolayca bulaşan virüslere karşı mutlaka kişisel tedbirler alınmalı. Okul, işyeri, toplu taşıma araçları gibi dışarıdan bulaşan virüsleri eve veya çalışma ortamına taşımamak gerekir.

Evde Koruyucu Sprey Hazırlayın

Lavanta suyuna lavanta yağı, citronella yağı ve palmarosa yağı katıyoruz. Bu karışımı bir sprey şişesine koyarak düzenli olarak yaşadığımız ortamda havaya sıkıyoruz. Mikroplara karşı sık el yıkama, bol sıvı tüketme, açık havada yürüyüş yapma, kapalı ortamlardan uzak durma ve mevsimine uygun giyinmenin de alınacak tedbirler arasında.