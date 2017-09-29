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Karabağ Parkı, Pursaklar ile Azerbaycan kardeşliğinin simgesi oldu

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Karabağ Parkı, Pursaklar ile Azerbaycan kardeşliğinin simgesi oldu
Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılan ve içerisinde bin 500 metrelik bisiklet yolu bulunan Karabağ Parkı, Pursaklar ile Azerbaycan kardeşliğinin simgesi oldu.

İçerisinde gidiş dönüş bin 500 metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu bulunan, kamelyalar, spor aletleri yerleştirilen ve 750 adet boylu ağaç ile 3 bin 500 bitki türünü barındıran Karabağ Parkı yeni bir görünüme kavuştu. Yürüyüş yolu Azerbaycan Bayrağı’nı simgeleyen renklerle yeniden boyanan Karabağ Parkı iki ülke vatandaşları tarafından büyük takdir gördü.

Çevre yolu ve Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi arasında bulunan park halkın dinlenme merkezi haline de geldi. Sabah ve akşam yürüyüşü için yoğun ilgi gören Karabağ Parkı, gün içerisinde de vatandaşların dinlenme mekanı oldu. Açılışında Pursaklar’da bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganira Paşayeva “Türkiye’nin desteğini, Pursaklar’ın desteğini gördükçe kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Karabağ’ı unutturmayan Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Selçuk Çetin Beye teşekkür ediyorum” sözleriyle memnuniyetini ifade etmişti.

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