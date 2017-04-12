KARARNAMELER VE EYALET KURMA

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Almanya’da 19 Ağustos 1934’te yapılan referandumla cumhurbaşkanlığı makamı ile şansölyelik makamı birleştirilmiştir. Cumhurbaşkanının tüm yetkileri ile şansölyenin yetkileri Führer ve Şansölye Adolf Hitler’de toplanmıştır.

Milletvekilini kendi atayacaktır…

Tek lider…

Tek Halk…

Tek imparatorluk, demiştir.

O da açık oy vermeyen haindir, demiştir.

1930’da 98 kanun 5 kararname. 1931’de 34 kanun, 44 başkanlık kararnamesi.

1932’de 5 kanun, başkanlık kararnamesi 66’ya çıkmıştır.

Parlamento oturum günleri 94’ten 13’e inmiştir.

Parlamento toplanamaz, kararname sayısı 5’ten 66’ya, kanun 98’den 5’e düşmüştür.

EYALET KURMA

Yeni değişiklikle cumhur/başkanı eyalet kurabilir mi? Kurabilir. Kurar, kurmaz. Yetki veriliyor mu? Veriliyor.

Peki tüm iddialara rağmen değişikliği savunanlar tarafından bu iddialara tatmin edici cevap var mı? Yok. Eski ve yeni düzenlemeye bakalım, olabilir mi, olamaz mı?

Mevcut anayasanın 123’ncü maddesi; İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

Şimdi gelelim anayasa değişiklik paketine.

Madde 16- …123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak’ ibaresi ‘kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle’;….

Demek ki neymiş ‘Kamu Tüzel Kişiliği’ kurma yetkisi meclisten alınarak cumhurbaşkanına kararnameyle kurma yetkisi veriliyormuş. İlla kurar demiyoruz, ama kurabilir. Bu yetki kendisine veriliyor. Kamu Tüzel Kişiliği; İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediye, Belediye, Köy, Mahalli İdare Birlikleri ve birçok kurum bu kapsamda.

Cumhurbaşkanının eyaletlere bakışı ortada. Şimdiki kurmasa bile gelen, başka biri kurabilir. Önemli olan böyle bir yetkinin cumhurbaşkanına veriliyor olmasıdır.

2013 Erdoğan güçlü ülkeler eyalet sistemi ile yönetiliyor. Eyalet sistemi daha hızlı kalkınmayı getirir. Bu bizim tarihimizde var. Bunlar tarih de bilmiyor. Dünyanın güçlü ülkelerine baktığımızda eyalet korkuları yok. Demokraside siyasi rekabeti getirir. Gelelim bizim kendi tarihimize Osmanlı’ya baktığımız zaman mesela; Lazistan eyaleti var, Kürdistan eyaleti var, iniyoruz güneye oralarda da eyalet sistemi var. Niye? Çünkü Osmanlı güçlü. Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır. Eyalet sistemi içinde de üniter yapıyı muhafaza edebilirsiniz. Osmanlı gibi Lazistan, Kürdistan demeye gerek yok. Bizim şimdi coğrafi bölgelerimiz var. Coğrafi bölgeler içinde değerlendirebiliriz.

Seçilmiş vali? Tabii bunlar da 2023’ün konusu. Belediye’yi kabul ediyorsun da seçilmiş valiyi niye kabul etmiyorsun.

Yani 2023 te eyalet sistemine geçebiliriz denmiş mi? Evet denmiş. Kim demiş? Erdoğan.

Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mehmet Uçum; Halk kendi devletini kuruyor… Cumhurbaşkanı baş danışmanı Şükrü Karatepe; Şehir yönetiminde de tek başlılık istiyoruz. Kadir Topbaş; İstanbul kendi kendisini yönetmeli özerklik hakkı verilmelidir, diyor. AKP Bursa milletvekili İsmail Aydın TBMM Genel Kurulunda; Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilebilir dedi. Görüldüğü gibi AKP’nin her kademesinden tüm bastırılmış düşüncelerine rağmen, kontrol edemedikleri düşünceleri her şeyi açıkça ortaya koymaktadır. Değerlendirme kamuoyunun…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr