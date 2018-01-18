Kardeşim midemin payını ver!

Eyüphan Kaya

Rızık Allah’ın takdir ettiği bir paydır, maddisi var manevisi var. Onun için peygamberimiz dua ederken; “Ya Rebbi hakkı hak olarak bana göster ve hakka uymamı bana nasip et…”diye dua edermiş.

Hayat için asgari ihtiyaçları kesmek zalim ve zorbaların hegemonyası dışında olduğu halde günün şartlarına yakın bir rızık dağılımı cüzi irademize kalmış olup imtihan sahamızdadır.

Örneğin hava, su ve güneşe kimse engel olmazken, günün standart yaşam koşulları insanların cüzi iradesine bağlamıştır. Mesela asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın hakemliği iş veren-hükümet uzlaşmasına bağlıdır.

Ayrıca bölgeler arasındaki gelir dağılımı yine devletin politikalarına bağlıdır. Şimdiye kadar bölgemize yönelik yüzlerce paket açılmış/açılıyor ama gel gör ki, siyaset ve bürokrasi uyanık sivillerin de oluşturduğu şeytan üçgeni ile aralarında paymal ettiler ve ülkemizin bazı bölgeleri gelir dağılımından bir pay almadı/alamadı.

Üç yıl önceki bir ekonomik göstergeye göre gelir dağılımında 33 bin dolarla Kocaeli birinciyken, 2.500 dolarla Şırnak en düşük paya sahipti.

Diyarbakır’da İş Kur alımları dahi kimileri için para ile olurken, asgari ücret iş alımları 15 bin rüşvetle başlıyor.

*Eğer devlet bildiği halde bu şebekelere müdahale etmiyorsa yazıklar olsun, yok eğer bihaberse teessüf ederim.

Benim yeğenin geçende bana diyor ki “şu kuruma alım var benden 18 bin lira istiyorlar, ne diyorsunuz?” ben dedim ki “aman ha! bu hain şebekenin şehrimizde kaybolması için mücadele veriyoruz, şartlar ne olursa olsun sakın bu melun ve menfur kimselere kulak verme.” İkinci gün yeğenimi arıyorlar “ne yaptığın, parayı buldun mu?” O da diyor ki “valla toplu param yok, isterseniz alacağım maaşın 1.800 den 800’ü sizin olsun, artık ne zaman ki istediğin para tamamlanırsa.

Vax vax vax! bu pazarlık Diyarbakır’da oluyor haaa

Senin maddi bir katkın varsa, bu zalimlerin yularını çek de hiç olmazsa bir nebze adaletin tecelli ettiğine dair şahitlik yapalım.

Hak hukuk açıdan nakavt olmuş Diyarbakır gençliğine neyin maneviyatını anlatacaksınız merak ediyorum.

Birkaç yıl önce bir dernek “helal rızık kazanma yolları” içerikli bir seminere beni davet etmişti. Ben de dedim ki herhalde helal kesp elde etme yollarını anlatacaklar, baktım ki helal haramdan bahsediyor. Dayanamadım dedim ki “muhterem, olmayan bir malın helalı haramı olur mu? Hele bu insanlara para kazanmanın yollarını anlat”.

Yine Birkaç yıl önce Dünya Müslüman Alimler Birliği Dicle üniversitesinde bir toplantı yaptı. Üç Dakka konuşma imkanı bana da verildi. Dedim ki “muhterem hocalarım iman, itikat hoş, güzel de, helalinden kazanma yollarını İslam dünyasına anlatmamız lazım.”

Dolayısıyla Diyarbakır insanına iş lazım, aş lazım, meslek lazım, helal rızık için bir vasıf lazım, bunları insanımıza kazandıracaksanız ehlen ve sehlen yoksa gelip kendi bakış açısına göre din, imanı anlatırsanız havada kalır benden söylemesi.

Dolayısıyla diyorum ki Kardeşim midemin payını ver! gerisi kolay. Boşuna Resuli Ekrem(as) “fakirlik az kalsın Küfre kişiyi götürüyor.” Dememiş, Hala bu hadisten bir anlam çıkarmamışsanız ben size ne diyeyim!

Allah akıl, fikir versin.