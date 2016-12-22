Kariyer Belirleme ve Meslek Seçimi

Mustafa Atsan

Üniversite sınavına girdiniz, puanlarınızı aldınız ve en önemli kısma geldiniz. Hayatınızın kararını vereceksiniz

Bunun için neler yapabilirsiniz ve kariyerinizi belirlerken nelere dikkat etmelisiniz ?

Bireyler yıllardır üniversiteye gireceği zaman klasik bir yol izlemektedir Öncelikle puana bakılır, puana göre girilebilecek bölüm araştırılır daha sonra üniversitenin eğitimi araştırılır daha sonra seçilen bölümün mezun olduktan sonra nasıl katkı sağlayabileceği belirlenerek seçimler yapılır. Fakat çok kimsenin dikkate almadığı fakat önemli bir husus olan kişinin kendisini tanıma olayı ihmal edilmemeli. Ne iş olsa yaparım diye bir düşünce var ya aman diyeyim bu düşünceye sakın uymayın. Önemli olan işi yapabilmeniz değil işi layığıyla keyif alarak yapabilmektir. Meslek seçimi aslında yaşam biçimini belirlemektir. Sırf prestiji yüksek, maaşı yüksek diye meslek seçmek ileride büyük sorunlara yol açabilir. İş hayatında ki olumsuzluklar sosyal hayatı ve aile hayatına da olumsuz etkiler yapar bunu da unutmamak gerekir.

Peki bunları yaşamamak için neler yapmalıyız ?

Bireyler kendisini tanımak için şirketlerin uyguladığı SWOT analizini kendisine mutlaka uygulamalıdır. İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan SWOT açılımı şu şekildedir;

Strenght ( Güçlü Yönler )

Weakness (Zayıf Yönler )

Opportunities ( Fırsatlar )

Threats ( Tehditler )

SWOT Analizi güçlü ve zayıf noktaları belirleme aynı zamanda da karşı karşıya olduğunuz fırsatları ve tehlikeleri anlamak ve analiz etmek için önemli bir araçtır. Kişi bu sayede kendisini tanıyarak kendisine uygun bir mesleği daha kolaylıkla seçebilir. Örneğin topluluk önünde konuşma zorluğu çeken bir kişi kendisine daha uygun bir meslek seçebilir ya da bunu zayıf yönü olarak görüp buna önlem almak adına bu konuda ki eğitimlere katılabilir ve kendisini geliştirebilir bu konuda. Bir başka örnek vermek gerekirse; masa başında oturmayı sevmem ben hep hareketli olmam lazım diyen bir kişi buna göre bir meslek seçmeli. İş dünyası ve meslekler konusunda yeterli bilgiye sahip olduktan sonra kişi kendi özellikleri ile uyumlu olmasına dikkat edip ona göre bir seçim yaparsa eğer iş hayatında çok keyifli çalışmalar gerçekleştirebilir.

Bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Ülkemizde elalem diye bir kavram var ki her şeyin en iyisini bilir her şeyin en doğrusuna karar verir J İşte üzerine bahsetmek istediğim konu bu. Kariyer seçimi yaparken dış etkenlere de aldırış edilmemelidir. Herkes kendisine göre fikir verir, tavsiye verir ama sonuçta bu işi yapacak olan siz olduğunuz için son kararı siz vermelisiniz. Tabi ki işin ehli bu işi iyi yapan profesyonel anlamda çalışan kişilerden aldığınız tavsiyeleri mutlaka değerlendirin, bilgi paylaşımları yapın. Bu profesyonel kişiler ile elalem kavramlarını karıştırmayın.

Profesyonel kişiler dışında elalemin söylediklerine fazla kulak asmayın. Herkes kendi kişisel özelliklerine göre tavsiye verir. Bu özellikler belki onların söylediği mesleğe uygun olabilir ama size uygun olmayabilir. Baskı altında kalıp hayatınızı mahvetmeyin. Hayatınızın önemli bir kararı olan kariyer ve meslek seçiminizde son karar hep size ait olsun. Sen bu işi yapamazsın diyen kişilerin enerjinizi ve motivasyonunuzu düşürmesine de izin vermeyin.

Yazımın sonunda motivasyon sağlaması açısından şu sözü hatırlatmak istiyorum; sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Bunun için de kendinizi iyi tanıyın, iş dünyası ve bölümler hakkında detaylı bilgiler edinin ve hedeflerinize bu şekilde odaklanın.