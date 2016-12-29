Karlı havalarda, Ultraviyole Gözlüksüz dışarı çıkmayın!

Halim Utlu / Gazeteci

Renkli gözler ile sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastaların kardan çok daha çabuk etkilenebileceğine söyleyen Op. Dr. Umut Altuner, bu kişilerin özellikle soğuk havalarda gözyaşı tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının karlı ve buzlu zeminlerden yansıyarak, göze zarar verdiğini açıklayan uzmanlar,ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte, kar körlüğüyle ilgili çeşitli açıklamalar yapıyor.

Korneadaki güneş yanığına, kar körlüğü deniyor

“Kar körlüğü, göz merceklerinin bir parçası olan korneadaki güneş yanığıdır. Karın yoğun hissedildiği bu günlerde güneşten gelen ultraviyole ışınlarının, kar ya da buzla kaplı alanlardan yansıyarak, göze zarar vermesi, kar körlüğüne neden olabilir. Genellikle kayakçılar ve karla kaplı alanlarda yürüyen, ya da araç kullanan insanlar, bu durumdan çok etkilenir.

Bu nedenle göz sağlığını tehlikeye atmamak için, kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterilmeli...” tavsiyesinde bulunan ve kar körlüğünün ilk belirtilerinin gözde kuruma olduğunu belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Umut Altuner;

Solaryum ve fotoğraf makinesi ışıkları da sebep olabiliyor

“Kar körlüğü ile birlikte, göz 8 ila 12 saat içerisinde ışığa karşı aşırı hassasiyet göstermeye başlar. Bu hassasiyet zaman ilerledikçe, kişinin gözünün içerisinde kum tanesi varmış hissi yaratır ve gözlerde sürekli sulanmayla birlikte devam eder” diyor.

Dr. Umut Altuner, “ Karla kaplı alanlarda uzun süre yürüyen, araç kullanan, ya da kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde sık karşılan kar körlüğüne, aynı zamanda parlak yapay ışık kaynağı olan solaryum ve fotoğraf makinesi ışıkları da sebep olabiliyor...” şeklinde devam ederek,deniz seviyesinden yükseldikçe, ultraviyole ışınlarının etkisi arttığı için, kayak merkezlerinde çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Gözde ağrı yapıyor

Göz sağlığı için kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmanın oldukça önemli olduğunun altını çizen Dr.

Altuner, kar körlüğünün etkisini birkaç gün içerisinde yitirmesine rağmen, tedavi edilmediği takdirde, gözde yarattığı ağrıların, rahatsız edici boyutlara ulaşabileceğine vurgu yapıyor;

“Öncelikle gözün mümkünse tuzlu suyla yıkanması ve ardından yoğun gözyaşı tedavisi uygulanması gerekiyor. Göz, pansumanla kapatılabilir, ya da göz kapaklarının üzerine soğuk kompres uygulanabilir. Ancak kesinlikle göz kapakları ovuşturulmamalıdır.

Dokularda hasara sebep oluyor

Çünkü kuruluk sebebiyle göz kapağı ve gözün birbirine aşırı sürtünmesi sonucu, hafiften ağıra doğru değişebilen tahriş bulguları ile kornea ve konjonktiva gibi yüzeysel dokularda hasar meydana gelebilir...”

Sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastalarla birlikte, açık renkli göze sahip olanların, kardan çok daha çabuk etkilenebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Umut Altuner, bu kişilerin özellikle soğuk havalarda gözyaşı tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Böyle bir durumla karşılaşmamak için, gözün vakit kaybetmeden tedavisinin gerektiğini anlatan Op. Dr. Umut Altuner, kar körlüğüne karşı alınacak en etkin önlemin, koruyucu özelliği olan ultraviyole gözlük kullanmak olduğuna bir kere daha dikkat çekiyor.