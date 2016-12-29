Karlı havalarda, Ultraviyole Gözlüksüz dışarı çıkmayın!

Renkli gözler ile sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastaların kardan çok daha çabuk etkilenebileceğine söyleyen Op. Dr. Umut Altuner, bu kişilerin özellikle soğuk havalarda gözyaşı tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiğine dikkat çekti.
Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının karlı ve buzlu zeminlerden yansıyarak, göze zarar verdiğini açıklayan uzmanlar,ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte, kar körlüğüyle ilgili çeşitli açıklamalar yapıyor.
Korneadaki güneş yanığına, kar körlüğü deniyor
“Kar körlüğü, göz merceklerinin bir parçası olan korneadaki güneş yanığıdır. Karın yoğun hissedildiği bu günlerde güneşten gelen ultraviyole ışınlarının, kar ya da buzla kaplı alanlardan yansıyarak, göze zarar vermesi, kar körlüğüne neden olabilir. Genellikle kayakçılar ve karla kaplı alanlarda yürüyen, ya da araç kullanan insanlar, bu durumdan çok etkilenir.
Bu nedenle göz sağlığını tehlikeye atmamak için, kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterilmeli...” tavsiyesinde bulunan ve kar körlüğünün ilk belirtilerinin gözde kuruma olduğunu belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Umut Altuner;
Solaryum ve fotoğraf makinesi ışıkları da sebep olabiliyor
“Kar körlüğü ile birlikte, göz 8 ila 12 saat içerisinde ışığa karşı aşırı hassasiyet göstermeye başlar. Bu hassasiyet zaman ilerledikçe, kişinin gözünün içerisinde kum tanesi varmış hissi yaratır ve gözlerde sürekli sulanmayla birlikte devam eder” diyor.
Dr. Umut Altuner, “ Karla kaplı alanlarda uzun süre yürüyen, araç kullanan, ya da kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde sık karşılan kar körlüğüne, aynı zamanda parlak yapay ışık kaynağı olan solaryum ve fotoğraf makinesi ışıkları da sebep olabiliyor...” şeklinde devam ederek,deniz seviyesinden yükseldikçe, ultraviyole ışınlarının etkisi arttığı için, kayak merkezlerinde çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Gözde ağrı yapıyor
Göz sağlığı için kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmanın oldukça önemli olduğunun altını çizen Dr.
Altuner, kar körlüğünün etkisini birkaç gün içerisinde yitirmesine rağmen, tedavi edilmediği takdirde, gözde yarattığı ağrıların, rahatsız edici boyutlara ulaşabileceğine vurgu yapıyor;
“Öncelikle gözün mümkünse tuzlu suyla yıkanması ve ardından yoğun gözyaşı tedavisi uygulanması gerekiyor. Göz, pansumanla kapatılabilir, ya da göz kapaklarının üzerine soğuk kompres uygulanabilir. Ancak kesinlikle göz kapakları ovuşturulmamalıdır.
Dokularda hasara sebep oluyor
Çünkü kuruluk sebebiyle göz kapağı ve gözün birbirine aşırı sürtünmesi sonucu, hafiften ağıra doğru değişebilen tahriş bulguları ile kornea ve konjonktiva gibi yüzeysel dokularda hasar meydana gelebilir...”
Sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastalarla birlikte, açık renkli göze sahip olanların, kardan çok daha çabuk etkilenebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Umut Altuner, bu kişilerin özellikle soğuk havalarda gözyaşı tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor.
Böyle bir durumla karşılaşmamak için, gözün vakit kaybetmeden tedavisinin gerektiğini anlatan Op. Dr. Umut Altuner, kar körlüğüne karşı alınacak en etkin önlemin, koruyucu özelliği olan ultraviyole gözlük kullanmak olduğuna bir kere daha dikkat çekiyor.
Orkestra şefi Durul Gence, katarakt ameliyatı oldu
Öte yandan Türk Müziğinin en başarılı ve özel isimleri Dünyagöz’ü tercih etmeye devam ederken, pop ve caz müziğinde Türkiye'nin en iyi davulcularından ve en başarılı orkestra şeflerinden Durul Gence de, Dünyagöz Ankara’da katarakt ameliyatı oldu.
Dünyagöz Ankara’ya gözlerindeki bulanık görme şikayeti ile kontrole gelen Durul Gence’nin, yapılan kapsamlı muayene sonrasında, her iki gözünde katarakt tespit edildi. 27 Aralık 2016'da yapılan operasyonun son derece başarılı geçtiğini belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt,Durul Gence’nin ameliyatını başarı ile tamamlayarak ve güzel görmesini sağlayarak taburcu ettiklerini söyledi.
İlaçla medikal tedaviyle düzelmiyor
Halk arasında “Göze perde inmesi” diye adlandırılan kataraktın, ilaçla medikal tedavisinin mümkün olmadığını ifade eden Op. Dr. Yılmazkurt, “Durul Gence, yaklaşık bir hafta önce gözlerindeki bulanık görme şikayeti ile hastanemize başvurdu. Kendisine, kataraktın tek tedavi yolunun ameliyat olduğunu, gelişen teknoloji ve uzmanlığımız ile artık gün içinde gerçekleştirilebilen operasyonla, kolaylıkla tedavi edilebildiğini anlattık ve ameliyata karar verdik.” dedi.
Operasyon geçirdim ve görmem çok iyi
Durul Gence de,başarılı bir operasyon sonrası memnuniyetini şöyle ifade etti; “Dünyagöz Ankara’da sol gözümden operasyon geçirdim ve görmem çok iyi oldu.Yılın ilk haftasında sağ gözümden de, katarakt ameliyatı olarak, yaşam kalitemi çok konforlu hale getireceğim. Katarakt ameliyatı olacak hastalar, mutlaka katarakt ameliyatını gerçekleştirecek olan hekimin tecrübesini ve ameliyatı olacakları kurumun, bu konudaki deneyimini, başarısını ve hijyenik şartlarını çok iyi bir şekilde değerlendirmeli."
Tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojileri sunuyor
Gözün tüm branşlarında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce farklı tedavi yöntemiyle,tam 20 yıldır göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çözüm üreten Dünyagöz Hastaneler Grubu,Türkiye'de branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatarak, yurt içi ve yurt dışında toplam 23 merkezde ilkeli sağlık hizmeti veriyor.
Sürekli yenilenen eksiksiz teknolojisi, öğretim üyesi, uzman doktorları ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dünyanın sayılı merkezleri arasında yerini alan Dünyagöz,Türkiye çapında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te olmak üzere, 11 ayrı ilde 20 şube ve Avrupa’da Frankfurt, Köln ve Tiflis’te olmak üzere, 3 ayrı noktada hizmet sunuyor.
2017'nin ilk 6 ayı dolmadan Azerbaycan hizmete giriyor
Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük yatırımını Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştiren Dünyagöz Hastaneler Grubu, Azerbaycan (2017), Hollanda (2017) ve İzmir (2017)’deki yeni merkezleri ile dünya üzerinde daha geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefliyor.Bu 3 merkezden Azerbaycan'ı 2017'nin ilk 6 ayı,
diğerlerini de yıl sonuna kalmadan açmak için çalışmalarını hızlandıran Dünyagöz,100'den fazla ülkeden yılda yaklaşık 50 bin hastaya hizmet verirken,Türkiye’de de sağlık turizminin öncülüğünü yapıyor.
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