Çankaya Belediyesi “Karne Şenliği” düzenleyerek etüt merkezlerinde eğitim alan çocuklar ile kırsal mahallelerdeki çocukları opera, pantomim, bilim ve teknoloji müzesi gezisinden oluşan bir dizi etkinlikle buluşturdu.

Karne hediyesi olarak çocuklara “Karne Şenliği” düzenleyen Çankaya Belediyesi, sömestr tatilinin keyifli geçmesini sağladı. Belediye’nin etüt merkezlerindeki çocukların yanı sıra kırsal mahallelerdeki çocukların da şenliğe katılımını sağlayan Belediye, 550 çocuğu bilimsel ve sanatsal etkinliklerle buluşturdu.

ODTÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ

Etkinlikler çerçevesinde, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ni gezen çocuklar, bilim ve teknolojinin tarihi gelişimini ilgiyle izlediler. Müzedeki dört sergi unsurundan birisi olan UFO biçimindeki binaya özel ilgi gösteren minikler, teknolojinin Anadolu’daki 9 bin yıllık serüvenini de bire bir gözlemlediler. Müzede, “Büyük Silo”, “Hangar”, “Uygulamalı Bilim Merkezi” isimleri verilen bölümlerin yanı sıra “Açık Hava Sergisi”ni de gezen çocuklar, hem eğlendiler hem öğrendiler.

OPERAYLA İLK KEZ TANIŞTILAR

Çocukların sömestr keyfi operayla sürdü. Birçoğu ilk kez opera gören çocuklar, kendi yaşıtlarının sahne aldığı “Kalp Korosu” adlı oyunu izlediler. Müziğini Utar Artun’un, dans düzenlemesini Viktorya Kahraman’ın ve sahnelemesini ise Semih Bayraktar’ın üstlendiği oyun, sevginin bir tohum gibi ekilip beslenip sulandıkça büyüdüğünü anlatan konusu, dansları ve şarkılarıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. Çocuklar, Yılmaz Güney Sahnesi’nde pantomim gösterisiyle de hoşça vakit geçirdiler.

Çankaya Belediyesi, sömestr tatilinin ikinci haftasında da çocuklara sanat atölyesinde etkinlik düzenleyecek.