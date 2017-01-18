KARNESİNDE KIRIK OLAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANMALI?

Açelya Aşkın / Arkeolog

Sömestr, birçok öğrenci için mutluluk verici olmasına rağmen, bazıları için de stres nedeni... Düşük karne notları olan çocukların,evde anne babalarının vereceği tepkileri düşünerek kaygı ve stres yaşayabileceklerini belirten Acıbadem Ankara Hastanesi’nden Psikolog M. Bülent Baykal, aileleri olumsuz davranışlardan kaçınmaları konusunda uyararak neler yapılması gerektiğini anlattı.

Öğrencilerin yoğun bir eğitim döneminin ardından rahat bir nefes alacakları ve kısa bir tatil yapma fırsatı bulacakları sömestr geldi. Çoğu öğrenci tatil yapacağı için mutluluktan havalara uçsa da, bazıları stres ve kaygıyla boğuşuyor. Karnesinde kırık notları olan çocuğun, “Karnemi anneme-babama nasıl göstereceğim?”, “Acaba nasıl bir tepki verecekler?”, ”Babam kesin beni mahvedecek” gibi önyargılarla dolu düşünceler ve kaygılar yaşayabileceğini dile getiren Psikolog M. Bülent Baykalailelere seslenerek, “Birkaç dersten kırık not getiren çocuğunuza olumsuz davranmak uzun vadede daha vahim sonuçlara yol açabilir” diyor.

Tepkileriniz ters tepebilir

Öfkelenmek, kızmak, bağırmak gibiolumsuz yaklaşımlar; çocukların baskı altına girmelerine, motivasyonlarının daha da azalmasına, onların da anne babasına kızgınlık duymalarına neden olabiliyor. Psikolog M. Bülent Baykal, anne babasının aşırı tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun, kendisi ile ilgili görüşlerinin negatife dönebileceğine veyetersizlik düşüncesininpekişebileceğine dikkat çekiyor: “Çocuğunuz, ‘Ben başarısızım,hep başarısız olacağım,ne yaparsam yapayım başaramayacağım’ şeklinde bir düşünce geliştirebilir. Bu da uzun vadede başaracağı ve dersleri öğrenebileceği halde, düşünce yanlışlarından dolayı tamamen başarısız olması ve psikolojik bozukluklar geliştirmesiyle sonuçlanabilir.”

Nasıl davranmalı?

Peki, ailelerin eve karnesinde düşük notlarla gelen çocuklarına yaklaşımı nasıl olmalı? İlk önce çocuğunuzu karşınıza alıp, bu notları aldığı için üzgün olduğunuzu söyleyerek işe başlayabilirsiniz. Ona herhangi bir ceza vermeyeceğinizi söyledikten sonra, sakince ve baskı yapmadan kırık notların nedenlerini sorun. Psikolog M. Bülent Baykal, sonrasında yapılabilecekleri ise şöyle sıralıyor: