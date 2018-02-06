Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi yaza açılıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin Demetevler bölgesine değer katacak projesi Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi çalışmalarında son viraja girildi. İnşaatın yüzde 80’i tamamlanırken tesis yaz aylarında faaliyete geçecek.

Pazar alanı ihtiyacına çözüm getirmenin ötesinde, bölge halkına farklı hizmetler sunabilecek şekilde dizayn edilen proje ile tesis haftanın sadece bir günü değil, her günü dolup taşacak.

Yüzde 80’i tamamlandı

Pazaryerlerini sosyal donatı alanlarına çeviren Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka’da inşaat çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Yaklaşık 28 bin metrekare kapalı alana sahip olan Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi ’nin yüzde 80’i tamamlanırken, ekipler tesisi yaza yetiştirmeye çalışıyor.

Alışılmış pazar yerlerinden farklı olarak haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek olan tesiste bay ve bayan yüzme havuzu ve Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları ve kafeteryalar yer alıyor. Tiyatro, konser, seminer gibi etkinliklere de hizmet verebilecek çok amaçlı salon, gençlik merkezi, ikinci bahar lokali, etüt merkezi ve yaklaşık 150 çocuğa okul öncesi hizmet verebilecek kapasitedeki anaokulu yine bu özellikli proje içerisinde boy gösteriyor.

Tesiste ayrıca bölge halkına "taziye evi" olarak hizmet verecek yaklaşık 200 m2’lik bir salon da yer alacak.

Dört mevsim hizmet

Tüm bu sosyal donatıları birbirine bağlayan dolaşım alanları, kafeterya ve dükkan planlamaları ile bir alışveriş sokağı konseptinde hazırlanan tesiste, bu sokağın başında ve sonunda yer alan büyük meydan alanları ise halkın nefes almasını, dinlenmesini sağlayacak. Haftanın belirli günlerinde ise pazar alanına ev sahipliği yapacak. Böylelikle yapının bir parçası olarak tasarlanan büyük meydan alanları, bölge halkının toplanma ve sosyal aktivite alanı olarak dört mevsim hizmet verecek.