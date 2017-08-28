KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NI ÖZEL ARAÇLARIYLA ZİYARET EDECEK VATANDAŞLAR, 5 VE 6. KAPIDAN GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPABİLECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda artacak ziyaretçi sayısını dikkate alarak, Ankara’daki mezarlıklarda çeşitli önlemler aldı.

Arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı süresince mezarlıklarda yaşanacak araç trafik yoğunluğu dikkate alınarak, giriş ve çıkışlar için özel düzenleme getirildi. Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı ’nda düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için vatandaşlar araçlarıyla 5 ve 6. kapıdan giriş-çıkış yapabilecekler. 2. kapıyı ise sadece engelli belgesi olan araç sürücüleri kullanabilecek.

-RİNG SEFERLERİ TAKVİYE EDİLECEK…

Büyükşehir Belediyesi, özellikle Başkent’te defin işlemlerinin yükünü taşıyan Karşıyaka Mezarlığı’nın genişliği ve defin alanları arasındaki uzaklığı dikkate alarak, özel araçları olmadan yaya olarak gerçekleştirilen mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de ring seferleri düzenleyecek. Normal günlerde ring yapan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne ait 4 midibüs sayısı Kurban Bayramı ’nda 8’e çıkarılacak. Karşıyaka Mezarlığı’nda ayrıca 2 EGO otobüsü ek olarak ring seferleri yapacak.

-MEBİS YOL YOSTERİYOR…

Başkent’teki mezarlıklarda bulunan MEBiS “Mezarlık Bilgisayar Sistemi” vatandaşlara aradığı mezarı bulmasında kılavuz oluyor. Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, mezarlık girişlerinde yerleştirilen MEBiS “ Mezarlık Bilgi Sistemi ”nde yer alan Kiosklar sayesinde vatandaşlar, yakınlarının bulunduğu mezarı, en kısa yolu harita çıktısı alarak kolaylıkla bulabiliyor.

-BİLGİLERE İNTERNETTEN DE ULAŞILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi , ziyaretçilerin önceden yakınlarının mezarlarını daha kolay ve çabuk bulabilmeleri için Mezarlık Bilgi Sistemini, internet ortamına da taşıdı. Başkent’tin geçmişten günümüze defin işlemlerinin yapıldığı mezarlıklardaki merhum kişilere ait ada ve parsel numaralarını içeren mezarlık bilgisine internetten de ulaşılabiliyor.

-MEZARLIKLARDA GÜVENLİK…

Ankarada Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde kabir ziyaretleri yapmaları için Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Sincan Cimşit mezarlıkları nda güvenlik önlemlerini artırdı. Ramazan Bayramı’nda mezarlık içerisinde ve çevresinde görevlendirilecek olan ANFA Özel Güvenlik ekiplerine, emniyet ve zabıta ekipleri de destek sağlayacak.

Nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri de görev başında olurken, mezarlıklarda bayram süresince hoparlörlerden 08.00-17.00 saatleri arasında Kuran-ı Kerim okunacak.