KARTLA BİR AYDA 61 MİLYARLIK HARCAMA YAPTIK

Svetlana Williams

Türkiye’de Ağustos ayında kredi ve banka kartları ile toplam 61,6 milyar liralık ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Interpress’in Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, banka kartları ile yapılan ödemeler yüzde 52 oranında artarken, bu yıl Kurban Bayramı’nda kartlarla 4,9 milyar liralık harcama gerçekleştirildiği belirlendi. Türkiye’de Ağustos ayı sonu itibariyle 61 milyon adet kredi kartı, 126,1 milyon adet ise banka kartı olmak üzere toplam 187.1 milyon kart kullanıldığı tespit edildi. Geçen yıl aynı dönem ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6 artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış olduğu görüldü.

Harcamaların yüzde 89’u kredi kartı ile yapıldı

Banka kartları ve kredi kartları ile Ağustos ayında toplam 61,6 milyar TL'lik ödeme yapıldığı belirlendi. Bu tutarın 54,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 6,8 milyar TL'sinde ise banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranının kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 olduğu görülürken yıl başından bu yana medyaya kredi kartları ile ilgili 108 bin 679 haber yansıdığı saptandı. Banka kartı ile ödemelerin ise yüzde 52 artarak toplam kartlı ödemeler içindeki payının yüzde 11'e ulaştığı anlaşılırken banka kartları hakkında da medyada 22 bin 749 haber çıktığı tespit edildi.

Kurban Bayramı’nda kartla 4,9 milyar TL harcadık

31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve Arife Günü’nde kartlarla 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldığı anlaşıldı. Bu değer 2016 yılı Kurban Bayramı’na göre kartlı ödemelerde yüzde 26 oranında büyüme olduğunu ortaya çıkardı. Kartlarla toplam 4,9 milyar lira tutarında ödeme yapılan Kurban Bayramı’nda, ödemelerin yüzde 44’ünün yani 2,2 milyar TL’sinin market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti belirlendi. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluştururken, akaryakıt istasyonları yüzde 14’ünü, giyim sektörü ise yüzde 10’unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 7’sini, konaklama sektörünün ise yüzde 5’ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldığı tespit edildi.