KATAR gerçeğini aşağıdaki 20 satırla okuyun

Oğuz Güler

İki gündür televizyon kanallarını izliyorum siteleri okuyorum KATAR konusunda konuşulanlar yok şu, yok bu yüzden Arap dünyası birbirine girdi çelişkisinden başka bir şey değil... Evet bahsi geçen konuların bir kısmı kısmen doğru ama yapılmak istenen ve perde arkasındaki pazarlığı gören olmadığından ben gerçeği Haberlerankara sitesinde yazayım dedim hani....

Müslüman Kardeşler örgütünü ABD terör örgütü listesine daha katmadığı için bu konudaki çelişki manidar olsa gerek. Tek doğru olarak hain Yahudi coğrafyasında HAMAS'ı destekliyor denmesiKatar için şeref nişanı olmalı. Sudilerin gizli siyonistliği bu yüzden belgelenmiş oluyor bunu unutmamalılar. Yemen konusunda ise Katar'ın İran ile Suudilere karşıt olmasıda onların sorunu. Suudiler bir Yemen konusunu başaramamışken profosyonel bir ordusu olan KATAR ile zorlanacağını sanıyorum. Bu Arap milleti aptal oldukça Haçlıların daha çok oyununu yerler bir türlü adam olmazlar ve Mursi gibi ayağı sağlam yere basmayanların diyalogdan yana olmaları sevindirici.

Öncelikle bu işin altında yatan sebebin LNG olduğunu bilmelisiniz. LNG dünyada en çok Katar'da bulunmaktadır ve LPG'den daha ucuz olan LNG özellikle enerji sektöründe giderek yaygınlaşan bir gaz çeşididir. Katar kendi mücavir alanlarında İran'la yaptığı işbirliği ile şu anki rezervlerinin 5 katı daha fazla LNG bulmuş ve Petrol ve Gaz üreticisi ülkeler ile enerji koridorlarının duayenlerini rahatsız etmiştir. Dünya enerjisini kontrol eden ABD Katar'a İran ile LNG işbirliği yapmaması ve LNG üretimini artırmamasını ikaz etse de laf dinlemediğini görünce daha önce Müslüman Kardeşleri destekleyen ve finanse eden Suudileri kullanarak ikisi de vahabi olan bu iki ülkeyi birbirine takıştırmayı başardı.

Oysa Katar yetkililerinden Al Thani 6.6.2017 de bir açıklama yaparak "Yapılan açıklamalar çelişkilerle dolu, çünkü hem İran'ı, hem Suriye'deki aşırıcı grupları, hem Suudi Arabistan'da ve Yemen'de Müslüman Kardeşleri, hem de diğer yandan Husileri desteklediğimizi söylüyor. Savaş alanında, bunlar birbirine düşman, biri bize bu çelişkinin doğrulu olduğunu ispatlayamazlar. Ayrıca Suudi muhalefetine ve Katif'te mezhepçi hareketlere destek olduğumuz iddiası ise tamamen yanlış olduğunu yakında göreceksiniz" diyerek konunun konuşulanlar değil perde arkasında LNG olduğunu ima etmesinin yanlış veya doğru olduğunu yakında göreceğiz...

Bu aralar bazı ABD kaynakları 11 Eylül'ün arkasında Katar'da vardı algısı komik. Hem Suudileri 11 eylülün faturasını ödeyebilirsin diyerek aba altından korkutup Katar'ın üzerine sürmesi ve bazı salak-korkak ülkelerin vahabi ön tekerini takip etmesi üzücü...