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Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Sincanlı gençlerle buluştu

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Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Sincanlı gençlerle buluştu
Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Tuna gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerin katılımından memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Tuna “Gençliği anlayamadığımız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir” dedi.

Yaptığı istişareler ile belediyecilik alanında yeni bir soluk kazandıran Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna gençlerle bir araya geldi. Kültür Evi’nde ve Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen “Başkan Tuna Gençlerle Baş Başa” adlı programa yüzlerce öğrenci katıldı.  Bilgi birikimini ve deneyimlerinin öğrencilerle paylaşan Başkan Tuna’ya gençler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden kentsel yenilenmeye, Sincan’da yapılacak projelerden meslek seçimine kadar her alanla ilgili sorular yönelttiler. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programda Başkan Tuna gençlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

 

ŞÜKREDİN Kİ İLMİNİZ ÇOĞALSIN

 

Öğrenciler peş peşe yönelttikleri sorularla Başkan Mustafa Tuna’dan iş ve siyaset hayatındaki başarının sırlarını öğrenmeye çalıştı. Siyasette, dürüst, şeffaf ve adil olmanın gerekliliğine vurgu yapan Başkan Tuna, tek amacın hizmet olması gerektiğini ifade etti. Gençlerin sorularını hayatından örneklerle anlatan Başkan Tuna Sincanlı gençlere hayatlarında düstur olacak öğütler verdi. “Nerde olursanız olun hangi makamda olursanız olun kanaatkâr olun” diyen Başkan Tuna “ En büyük zenginlik şükretmektir. Şükredin ki ilminiz de fikriniz de çoğalsın” dedi.

 

Sincan’da yapılacak olan projeleri anlatan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna gençlerin kütüphane isteklerinin yanıtsız kalmadığını ve bununla ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi. Büyük bir kongre sarayının yapılacağını müjdeleyen Başkan Tuna “Her şey siz gençler için“ diye aktardı. Başarınızı neye borçlusunuz sorusuna “Size borçluyum“ diyen Başkan Tuna dakikalarca alkışlandı.

 

GENÇLER MEMNUN

 

Programda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 19 yaşındaki Halime Demir “Bize söz hakkının tanınması ve düşüncelerimize değer verilmesi bizleri mutlu ediyor. Ben Başkanımıza bize bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi. Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Akif Cengiz ise soruların yanıt bulmasından memnun olduğunu söyleyerek bu tür programların daha fazla yapılması gerektiğini söyledi.

 

Söyleşinin sonunda gençler birbirleriyle, Başkan Tuna ile fotoğraf çekilebilmek için yarışa girdi. Başkan Tuna hiçbir lise öğrencisini geri çevirmedi.

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