Çankaya Belediyesinin açtığı kurslarda temel sebze yetiştiriciliği dersi alan Kavaklıdereliler, balkonlarında sağlıklı domates yetiştirmek için ilk adımı attılar.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde eğitim alan Kavaklıdere sakinleri, Temel Sebze Yetiştiriciliği sertifikalarını aldılar.

Çankaya Belediyesi’nin Mutlukent’te yer alan Kent Tarım Hobi Evi’nin katılımcıları bu kez, kentin öbür ucundan gelen Kavaklıdere sakinleri idi. Hobi Evi’nde açılan kurslara katılan Kavaklıdere sakinleri, temel sebze yetiştiriciliği dersleri alarak evlerinin balkonlarında az da olsa sağlıklı sebze üretimi yapacaklar.

Çankaya Belediyesi ile Kavaklıderem Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle “İnsan, Bitki, Gıda Uyumu Seminerleri” etkinliği kapsamında düzenlenen “Temel Sebze Yetiştiriciliği” dersleri sona erdi. Kent Tarım Hobi Evi’nde yapılan son derse Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç de katıldı. Kentine ve doğasına sahip çıkan Kavaklıderem Derneği üyeleri, eğitim sonu sertifikalarını da aldı.

Kentin diğer ucundaki Kent ve Tarım Hobi Evi’ndeki derslere Belediye’nin temin ettiği servislerle düzenli olarak katılan Kavaklıdere sakinleri, sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmanın zorlaştığını, bir karış toprağın doğru yöntemlerle değerlendirilerek az da olsa sağlıklı gıda üretmek için dersleri takip ettiklerini belirterek, Çankaya Belediyesine teşekkür ettiler.