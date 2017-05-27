KAVURMACI Ve Sonrası

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Aslında siyasi içerikli yazılar yazmak istemiyorum ancak bazen medyada öyle şeyler yazılıyor ki sessiz kalamıyorum ve onlara cevap vermek istiyorum.

Hele söz konusu adaletse ( Dinimizin esasıdır) susmak hiç doğru değildir. Sustuğunda zulüm hak bulacaktır.

Son zamanlarda FETO soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık nedeni ile sonradan denetimli serbestlikle bırakılan İstanbul büyük şehir belediye başkanı Kadit TOPBAŞ'ın damadı Ömer Faruk KAVURMACI'ı hakkında yapılan yorum ve eleştirileri ben doğru bulmuyorum.

Şunu unutmayalım ki kabile değil, Cumhuriyet devletinde yaşıyoruz. Bir devletimiz var ve hukuk ilkeleri ile yönetiliyor. Görev ve sorumluklar dağılımı yapılmış, adaletin sağlanması için de hakim ve savcılara görev verilmiştir.

Adaletin tam ve sağlıklı yapıldığı konusunda eleştiri yapabiliriz ancak onları baskı altında bırakma ve eleştirme hakkına sahip değiliz.

KAVURMACI hakkında Sn. Cumhurbaşkanına sorulan bir soru üzerine: "Yargı denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun berat ne karar vermemiş. Yargılama süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu yargıyla ilgili bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konu yari olmadığı halde bu şekilde, AK Partiye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil" dedi (Hurriyet in. net)

Sayın Cumhurbaşkanının değindiği "Dolayısıyla bu yargıyla ilgili bir sorun" yargıyı serbest bırakmak verdiği kararlar üzerine bakı kurmak için linç girişiminde bulunmak hiç kimseye faydası yoktur.

Kafama takılan bir diğer konu da KAVURMACI nın sağlık nedenleriyle denetimli serbest bırakılmasının yanlış olduğunu söylemeleri. Yargı böyle bir karar vermişse veya böyle bir hak yasalarda varsa ve yargı da bunu yasaya dayanarak onu denetimli serbest bırakmışsa doğru olanı yapmıştır. Önemli biri olmak, makam ve mevki sahibi olmak veya onların yakını olmak ne lehte ve nede aleyhte karar konusunda ayrıcalık sahibi olmamalı.

Başta dedim kabile devlet değiliz, göçebe hiç değiliz, kanunlarımız ve onları yerine getirmeye çalışan adalet mekanizmamız var. Bilgi ve belgeye sahipsek adalete yardımcı olma konusunda yardımcı da olmak istiyorsak bunlar yargıya intikal etmeliyiz. Kin ve hislerimizle birilerini mahkum etmişsek buna adalet mekanizmasını alet etmemeliyiz.

Ayrıca KAVURMACI şartlarına sahip olan ve denetimli serbestlikten yararlanmayan tutuklular için adalet istemek elbette doğru olanıdır. Aylarıdır haklarında iddianame dahi hazırlanmayan nice tutuklular var.

Sn. Cumhurbaşkanımız:"Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması lazım. Hep söyleriz, hukukta bir kaide var, "Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir." (internet hab.)

FETO ile mücadelede bilgi ve belgesi olanlar yargıya yardımcı olsun, ancak kin, nefret ve hissiyatla yargıyı baskı altında tutmak ve adaleti geciktirmek kimseye faydası olmadığı gibi vebali de büyüktür.

Ak Partiyi yıpratmak isteyenler seçimlerde mağlup edemeyip millettin gönlünden sevgilerini çıkarmayanlar; FETO'nün siyasi ayağının varlığı ve temizlenmesi adı altında siyasi linç yapmaya kalkışmak kimsenin haddi değildir.

Gönül ister ki KHK larla mağdur olan nice insanları, haklarında somut deliller olmadan hapiste olan nicelerini gündeme getirmeli "sap ile samanın" bir birinde ayrılması için, toplum içinde giderek derinleşen endişe ve kaygıların giderilmesi için elzemdir.

Hele dinci bir kesimin FETO ile mücadele adı altında devletin başına yeni bir paralel yapının oluşmaması için önlerinin kesilmesi doğru olandır.

FETO ile mücadele edilirken, yanlış bilgi ve ihbarlarla adaletin zan altında kalmasına vesile olanların tespitinin yapılıp, yasalarda belirtilen cezalar verilmelidir.

Ülkemiz hassas bir dönemde geçmekte Sn. Cumhurbaşkanımız "At izi ile it izi" birbirine karışmış durumda. FETO ile mücadele edilirken adaleti biz değli bırakalım yargı görevini yaparak sağlamaya çalışsın. Elimizde bilgi ve belge varsa bunu yargıya teslim edelim.

KAVURMACI yasalar çerçevesinde denetimli serbestlikle serbest bırakılması eleştiri konusu olmamalı ancak bu haklara sahip olan diğer tutukluların da bu yasada yararlanması gerektiği konusunda çaba harcayalım.

Güzel bir ülkemiz ve güzel insanlarımız var yanlış yapanla varsa toplum farkına vardığında onları temizlenmesini bilir.

"Allah af edici ve af edenleri sever", "Settar olan Allah, kusurlarımızı örter." Birlik olmak, bir olmak, dışlamadan, kucaklamak, sevgi ve muhabbet sahibi olmak hepimizin yararına.

DUA VE SELAMLARLA..