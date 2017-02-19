KAYGI VEREN BİREYSEL SİLAHLANMAYI MECLİS ARAŞTIRSIN

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Bireysel silahlanmanın artmasıyla yaşanan can kayıpları, yaralanma ve suç oranlarının belirlenerek, artan toplumsal kutuplaşma ve iç karışıklıkların önüne geçilmesi için araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Bunun için bir araştırma önergesi verdik, Türkiye’de 2.5 milyonu ruhsatlı, 17 milyonu ruhsatsız en az 20 milyon civarında silah bulunduğuna dikkat çektik. Siyasi iktidara yakın olduğu öne sürülen bazı kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından silahlanma çağrıları yaptığını anımsatıp, AKP yöneticilerinin de referandumda bekledikleri sonuç çıkmaması halinde iç savaş çıkacağı tehdidinde bulunduğunu hatırlattık. “Bu suçtur, bu sorumsuzluktur. İktidar sorumluluğu taşıyanlar dillerine dikkat etmelidir. Silahlanma çağrıları yapan karanlık odakların tespit edilmesi, toplumun silahlanmasının önüne geçilmesi şarttır”

HER 4 KİŞİDEN 1’İNE SİLAH DÜŞÜYOR

İlk imza sahibi olduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, bireysel silahlanmaya karşı faaliyet gösteren Umut Vakfı’nın verilerinin AKP iktidarının son 10 yılında silahlanmanın 10 kat arttığını gösterdiğine dikkat çektik. Herkesin silaha hemen ulaşabilecek yakınlıkta olduğunun vurgulandığına değinip, şöyle devam ettik:

“Dünyada silaha sahip olma oranlarına bakıldığında Türkiye 27. sırada yer almaktadır. Ülkemizde her 4 kişiden 1’ine silah düştüğü görülmektedir.Türkiye Psikiyatri Derneği’nin verilerine göre, bireysel silahlanmada ilk sırada mesleği gereği risk alanlar bulunmaktadır. Daha sonra bireysel korunma, “evde bulunsun” isteğiyle silah edinenler, merak, hobi, anı gerekçesiyle silah alanlar gelmektedir. Cinayetlerin yarısının ateşli silahla işlendiği, her yıl yaklaşık 3 bin kişinin silahla hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı, aile içi şiddet ve eş öldürmeyle sonuçlanan olayların da yüzde 35-40’ında silah kullanıldığı ifade edilmiştir. Ateşli silahlarla işlenen suçların yaklaşık üçte ikisi ruhsatsız silahlarla işlenmektedir.”

EVDE SİLAH BULUNMASI ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırmaların evde ateşli silah bulunmasının ölüm riskini yüzde 12 arttırdığına dikkat çektiğini belirttik, “Bu durumun aile içi şiddet olaylarında yaralanma ve ölümlere yol açtığı, intiharları kolaylaştırdığı, hatta çocukların kaza ile ölüm ve yaralanmalarına neden olduğu vurgulanmakta, aile içi şiddet ve eş öldürmeyle sonuçlanan olayların yüzde 35-40’ında silah kullanıldığı ifade edilmektedir”

Türkiye’de ateşli silahlarla ilgili ilk hukuki düzenlemenin 1953’teyapıldığını, daha sonra birçok kez değiştirildiğini ifade ederek, 1986 değişikliğinde suç işleyen kişilerin silah alabilmesinin önü açıldığını, emekli astsubay, uzman jandarma ve erbaşlar, polis, MİT mensupları ile hakim ve savcılara da silah ruhsatı verilmesinin bir koşula bağlanmadığını söyledik.

DEVLET SİLAHLANMAYI TEŞVİK EDİYOR İDDİASI

676 sayılı KHK ile Ateşli Silahlar Yasası’nın iki maddesinin değiştirildiğini anımsattık:

“Yasaya göre ruhsatlı silah taşıyanlar, ruhsatın veriliş nedenlerinin ortadan kalkması halinde durumu 6 ay içerisinde emniyete bildirmekle yükümlüyken, yasada yer alan ‘Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez’ hükmü, KHK ile kaldırılmıştır. Bunun yerine ‘Aksine hareket edenler ile süresi dolduğu halde 6 ay içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Ancak gerekli şartları haiz olan kişilere 3 bin Türk Lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir’ hükmü getirilmiştir.Türkiye’de devletin bireysel silahlanmayı teşvik ettiği ve silahlanmanın önüne geçmediği iddiaları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi silah ruhsatı alabilmek için sağlık raporu ve 1 yıldan fazla hapis cezası alınmadığını gösteren adli sicil kaydının yeterli olmasıdır.”

“KORKU İKLİMİ SİLAHLANMAYI ARTIRIYOR”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin gereken güvenlik önlemlerini alamaması ve artan terör olaylarının, vatandaşlarda oluşan korku iklimini pekiştirdiğini, devletin vatandaşını koruyamadığı gerçeğinin bireysel silahlanma oranlarını artırdığını belirtti. 15 Temmuz sonrası sosyal medyada “Vatan için Bayrak için Erdoğan için silahlanın” ve “#AkSilahlanma” başlığı ile kampanyalar düzenlendiğini kaydedip, “Toplumsal ayrışmanın ve kutuplaşmanın artması, siyasette ayrımcı dilin egemen hale gelmesi, bireysel silahlanma ve artan silah sayısı üzerine daha dikkatli düşünmemizi gerektirmektedir. Tüm bu nedenlerin doğuracağı vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve siyasal, hukuksal, bilimsel ve sosyolojik çözümler sunulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz”

“İÇ SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI YAPILIYOR”

Siyasi iktidara yakın olduğu öne sürülen bazı kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından silahlanma çağrıları yaptığını anımsatarak, AKP yöneticilerinin de referandumda bekledikleri sonuç çıkmaması halinde iç savaş çıkacağı tehdidinde bulunduğunu hatırlattık. Bu tür çağrıların kabul edilemez olduğunu belirttik, “Bu suçtur, bu sorumsuzluktur. İktidar sorumluluğu taşıyanlar dillerine dikkat etmelidir. Referandumdan hayır çıkarsa herkes Anayasal sınırlar içinde görevini yapmaya devam eder. Silahlanma çağrıları yapan karanlık odakların tespit edilmesi, toplumun silahlanmasının önüne geçilmesi şarttır. Bireysel silahlanmadaki artış her geçen gün dikkat çekmektedir ve bu duruma zaman geçirmeden Meclis el koymalıdır”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Bireysel silahlanmanın artmasıyla yaşanan can kayıpları, yaralanma ve suç oranlarının belirlenerek, artan toplumsal kutuplaşma ve iç karışıklıkların önüne geçilmesi, vatandaşların can güvenliğini koruması hususunda Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

GEREKÇE

Bireysel silahlanmaya karşı faaliyet gösteren Umut Vakfı verileri, AKP iktidarının son 10 yılında silahlanmanın 10 kat arttığını göstermektedir. Aynı veriler, Türkiye’de 2.5 milyonu ruhsatlı, 17 milyonu ise ruhsatsız en az 20 milyon dolayında bireysel silah olduğunu ve herkesin silaha hemen ulaşabilecek yakınlıkta olduğunu vurgulamaktadır.

Dünyada silaha sahip olma oranlarına bakıldığında Türkiye 27. sırada yer almaktadır. Ülkemizde her 4 kişiden 1’ine silah düştüğü görülmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin verilerine göre,bireysel silahlanmada ilk sırada mesleği gereği risk alanlarbulunmaktadır. Daha sonra bireysel korunma, “evde bulunsun” isteğiyle silah edinenler, merak, hobi, anı gerekçesiyle silah alanlar gelmektedir. Cinayetlerin yarısının ateşli silahla işlendiği, her yıl yaklaşık 3 bin kişinin silahla hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı, aile içi şiddet ve eş öldürmeyle sonuçlanan olayların da yüzde 35-40’ında silah kullanıldığı ifade edilmiştir.Ateşli silahlarla işlenen suçların yaklaşık üçte ikisi ruhsatsız silahlarla işlenmektedir.

Evde ateşli silah bulunmasının ölüm riskini yüzde 12 arttırdığına dikkat çeken araştırmalarda, bu durumun aile içi şiddet olaylarında yaralanma ve ölümlere yol açtığı, intiharları kolaylaştırdığı, hatta çocukların kaza ile ölüm ve yaralanmalarına neden olduğu vurgulanmakta, aile içi şiddet ve eş öldürmeyle sonuçlanan olayların yüzde 35-40’ında silah kullanıldığı ifade edilmektedir.

Ateşli silahlarla ilgili ilk hukuki düzenleme 1953’te yapılmış; ancak bu yasa birçok kez değiştirilmiştir. 1986 değişikliğinde suç işleyen kişilerin silah alabilmesinin önü açılmış, emekli astsubay, uzman jandarma ve erbaşlar, polis, MİT mensupları ile hakim ve savcılara da silah ruhsatı verilmesibir koşula bağlanmamıştır.

676 sayılı KHK ile Ateşli Silahlar Yasası’nın iki maddesi değiştirilmiştir. Yasaya göre ruhsatlı silah taşıyanlar, ruhsatın veriliş nedenlerinin ortadan kalkması halinde durumu 6 ay içerisinde emniyete bildirmekle yükümlüyken, yasada yer alan “Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez” hükmü, KHK ile kaldırılmıştır. Bunun yerine “Aksine hareket edenler ile süresi dolduğu halde 6 ay içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Ancak gerekli şartları haiz olan kişilere 3 bin Türk Lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir” hükmü getirilmiştir.

Türkiye’de devletin bireysel silahlanmayı teşvik ettiği ve silahlanmanın önüne geçmediği iddiaları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi silah ruhsatı alabilmek için sağlık raporu ve 1 yıldan fazla hapis cezası alınmadığını gösteren adli sicil kaydının yeterli olmasıdır.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin gereken güvenlik önlemlerini alamaması ve artan terör olayları, vatandaşlarda oluşan korku iklimini pekiştirmiş, devletin vatandaşını koruyamadığı gerçeği bireysel silahlanma oranlarını artırmıştır. 15 Temmuz sonrası sosyal medyada “Vatan için Bayrak için Erdoğan için silahlanın” ve “#AkSilahlanma” başlığı ile kampanyalar düzenlenmiştir.

Toplumsal ayrışmanın ve kutuplaşmanın artması, siyasette ayrımcı dilin egemen hale gelmesi, bireysel silahlanma ve artan silah sayısı üzerine daha dikkatli düşünmemizi gerektirmektedir. Tüm bu nedenlerin doğuracağı vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve siyasal, hukuksal, bilimsel ve sosyolojik çözümler sunulması amacıylaAnayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.