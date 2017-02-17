  • BIST 88.264
  • Altın 146,684
  • Dolar 3,6728
  • Euro 3,9102
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C

“Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası 1927-1939” ve “Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya”

»
“Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası 1927-1939” ve “Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya”
Galeri Çankaya 1927-39 yılları arasında Ankara’nın ve Litvanya Kaunas’ın modern mimarlık mirasından örneklerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 27 Şubat’a kadar görülebilir.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, “Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası 1927-1939” ve “Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya” sergilerine eşzamanlı olarak ev sahipliği yapıyor. Litvanya Büyükelçiliği ile Mimarlar Derneği 1927’nin birlikte düzenlediği sergide, Litvanya’nın ikinci büyük şehri Kaunas’ın ve Ankara’nın modern mimarlık mirasından örnekler yer alıyor.

 

Mimarlar Derneği 1927’nin 90. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen serginin açılışında, Çankaya Belediyesinin büyükelçiliklerin kültürel ve sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, serginin mimarlık tarihi açısından önemine değinerek, “Modern mimarinin sorunlarını anlamak için geçmiş mimariye göz atmak gerekiyor. Mimarlar Derneği’ne ve Litvanya Büyükelçiliği’ne bu güzel etkinlikte bize ev sahipliği yapma imkanı sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.

 

ELÇİLİKTEN ÇANKAYA'YA TEŞEKKÜR                                                       

Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga da Çankaya Belediyesi’ne teşekkür ederek, serginin aynı zamanda Litvanya Cumhuriyeti’nin 99. Kuruluş yıldönümüne denk gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Litvanya Büyükelçiliği’nin Çankaya Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür belgesi sunduğu “Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası 1927-1939” ve “Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya” sergileri, 27 Şubat’a kadar görülebilecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAFASI KARIŞIK KONTRTENOR, REDD VE HEAVY METAL KÜLTÜRÜNE ATFEN “LANETH BİR GECE” SALON’DA14 Şubat 2017 Salı 15:21
  • ‘LOGAN: WOLVERINE’ TÜRKİYE PRÖMİYERİ İKSV GALALARI’NDA14 Şubat 2017 Salı 12:19
  • Beypazarı'nda Türk dünyasına özgü eserler seslendiren topluluk danslarıyla da izleyenleri mest etti14 Şubat 2017 Salı 11:57
  • ​Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahibini buldu11 Şubat 2017 Cumartesi 12:35
  • “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı tiyatro oyununu 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi’nde Yenimahalleli tiyatro severlerle buluştu11 Şubat 2017 Cumartesi 12:21
  • SEAFRET, SOUAD MASSI, NO CLEAR MIND VE ÇOK DAHA FAZLASI MART’TA SALON’DA10 Şubat 2017 Cuma 12:00
  • ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU10 Şubat 2017 Cuma 11:58
  • ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN “FRİDA”08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • İSTANBUL FİLM FESTİVALİ HEYECANI YAKLAŞIYOR, BERLİN’İN EN İYİLERİ FESTİVALDE07 Şubat 2017 Salı 12:05
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndan Ustalara Vefa Konseri07 Şubat 2017 Salı 11:56
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim