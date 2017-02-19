KAYSERİ SANAYİLEŞMENİN NERESİNDE

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Sanayileşmiş bir kent olarak gelişmişliğinden söz edilen Kayseri gerçekten söylendiği gibi ileri bir sanayi şehrimidir? Buna sağlıklı bir cevap verebilmek için ülkemiz şehirlerinden Gaziantep, Konya, Kahramanmaraş, Denizli ve Çorum gibi kentlere gidip gördükten sonra karar vermek daha doğru olur inancındayım. Boynuz sonradan çıkar ama, kulağı geçer diye bir söz vardır; geçmişte Kayseri’nin çok gerilerinde olan yukarıda isimlerini saydığımız şehirler sanayileşmeye sonradan başlamış olmalarına rağmen bu gün Kayseri’yi sollayıp geçtikleri bir gerçektir.

Tarihsel olarak Kayseri’de sanayileşmeye öncülük eden bazı sanayi kuruluşlarının isimlerini saymak gerekirse bu kuruluşlar şunlardı:

Cumhuriyetin kurulmasının hemen akabinde kamu yatırımlarıyla Kayseri örnek bir şehir olarak anılmaya başlamıştır.1920 yılında demiryolu ve elektrik santrallerine kavuştuktan sonra kamu ve özel yatırımlarına önem verilmiştir. 1926 yılında Bünyan Halı İplik Fabrikası, Kayseri Tayyare Fabrikası, Tank Tamir Fabrikası, 1935 yılında kurulan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasını sayabiliriz. Bu kuruluşlar 1950’den sonra Kayseri’de başlayan sanayi yatırımlarına öncülük etmiştir.

1960 yılında Kayseri’de hız kazanan yatırımlar daha ziyade gıda, dokuma ve metal-eşya makine dallarında yoğunlaşmıştır. Gıda konusunda sucuk-pastırma, makarna-irmik ve büsküvi üretimi öne çıkmaktadır.

1970’li yıllardan sonra Kayseri’de sanayi kuruluşları çeşitlilik arz ederek hızla artmaya başlamıştır. En önemli işletmelerin başında Traktör Fabrikası, TAKSAN Takım Tezgahları Fabrikası, ÇİNKUR Çinko-Kurşun Fabrikası, HES Kablo Fabrikası, Erciyes Boru Fabrikası, Bünyan Makine Alet fabrikası, Asya Madeni Eşya ve Emaye Fabrikası yer almaktadır.

Dokuma alanında Birlik Mensucat, Lüks Kadife Fabrikası, Karsu tekstil, Atlas Halı Fabrikası, Saray Halı Fabrikası gibi işletmeleri sayabiliriz.

Bugün Kayseri’de 3 Organize Sanayi Bölgesi ile 11 Küçük Sanayi Sitesi faaliyette

Bulunmaktadır.

Kayseri’de bugün öne çıkan sanayicilik daha ziyade koltuk kanepe gibi mobilya dalında ileri gitmiştir. Sanayi yatırımı konusunda doğrusunu söylemek gerekirse Kayseri’de birisi ne yaparsa diğeri de onu yapmak gibi işin kolaycılığına kaçmaktadır. Bilhassa Kahramanmaraş’ta Konya’da ve Gaziantep’te mantar gibi kısa sürede biten sanayi fabrikalarını görünce insan Kayseri’yle mukayese etmeden geçemiyor.

Kayseri sanayisini şu bir gerçek ki örnek gösterilen Yataş ve İstikbal firmalarından ibaret olmadığını kabul etmeliyiz. Bir şekilde herkes sanayi dalında gittiği yoldan kolay ve bol para kazanabilir. Burada esas amaç Türkiye ve uluslararası yarışmalarda sanayi dalında flaş firma olma derecelendirmesine girebilmek önemlidir.

Bir zamanlar Kayseri’de sanayi kurmuş, gelişerek büyümüş olan bazı firmalar Kayseri’yi terk ederek batı şehirlerine gitmişlerdir. Bunlardan hiç birisi defalarca ısrara rağmen Kayseri’ye geri dönmeyi düşünmemişlerdir.

Son yıllarda sanayileşmeye verilen destekle Kayseri’de önemli gelişmelerin olacağı bir gerçektir. Bilhassa bu günkü iktidarın sanayi konusunda yatırımları teşvik etmesi bu gelişmelerin habercisidir.

Durup dururken Kayseri sanayileşmede neden arzu edilen seviyeye gelmedi derken bu soru haklı olarak insanı düşündürüyor. Kayseri Türkiye’nin tam orta noktasında ve tüm bölge yollarının geçtiği bir kavşaktadır. Ticarette ve sanayileşmede uluslararası normları taşıyan yol ağlarının bulunması çok önemlidir. Bugünkü iktidarın takdiri hak ettiği hususlardan biride Türkiye genelinde 16 bin kilometreyi aşan duble yolların yapılmış olmasıdır.

Kayseri sanayi odası bu günü ve yarını kapsayacak şekilde bir sanayi envanteri çıkararak, gerekirse büyük sermayelere ihtiyaç duyulan yatırımları gerçekleştirmek için küçük sermayeleri bir araya getirerek kollektif bir çabanın içine girmelidir. Bu konuda gerçekten Sanayi odasına büyük görevler düşmektedir. Hatta yatırımlar konusunda üyelerini kapsayacak şekilde sık sık geniş katılımlı açık oturumlar düzenleyerek yatırım konusunda bilgilendirmelerde bulunmalı ve sermayelerini birleştirme konusunda özendirmelidir. Sanayi yatırımlarında sermaye birleşimi ve itimat unsuru çok önemlidir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var sözünde olduğu gibi, Kayseri de büyük ve güçlü sanayi kuruluşlarının ortaya çıkmasında gerçek girişimlere ihtiyaç duyulduğu hatırda tutulmalıdır…