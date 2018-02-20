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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Başkan Ak'a şeref madalyası kapsamında "Kazakistan Diplomasi Hizmeti 25. Yıl Madalyası" takdim etti

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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Başkan Ak'a şeref madalyası kapsamında "Kazakistan Diplomasi Hizmeti 25. Yıl Madalyası" takdim etti
Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla TÜRKSOY, Gazi Üniversitesi ve Kazakistan Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen programla Kazak milli şairi Mağcan Cumabayev doğumunun 125. yılında anıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlükte düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kuzey Kazakistan Eyaleti Kültür ve Dil Müdürü Kemel Karaşaulı Ospanov, Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel ve öğrenciler katıldı.

 

Kazak şairin hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi ile başlayan programda Allah, vatan, bayrak, namus, özgürlük için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kazak şair Mağcan Cumabayev de ülkesi için şehit olmuştur. Kendisi Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında bizlere şiirleriyle seslenmiş, savaşa katkı olsun diye kapı kapı dolaşarak topladığı yardımları Türk Büyükelçiliğine teslim etmiştir. Kendisi Kazak Türklerinin Sovyetleşmesine engel olmuş bir fedaidir. "Ne göreceksem alaş için görürüm, öleceksem vatan için ölürüm" diyen şairimiz vakur ve şerefli mücadelesini hiçbir zaman bırakmamıştır." diye konuştu.

 

Topçu, Afrin Operasyonuna da değindiği konuşmasında, "Tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 7 düvel bizim etrafımızı sardı. Allahın izniyle o çemberi yaracağız ve çıkacağız. Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimizin güvenliğini, adaleti ve huzuru sağlamak için Mehmetçiğimiz orada... İnşallah zaferle dönecekler." ifadelerini kullanarak, Mehmetçiğin sivil hassasiyetine de vurgu yaptı.

 

BAŞKAN AK'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Topçu konuşmasında ayrı bir parantez açtığı Başkan Ak'a teşekkür ederek, "Türk dünyasına katkılarını yakından takip ettiğim Keçiören Belediye Başkanımızı yürekten tebrik ediyor, herkese örnek olmasını diliyorum." dedi.

Cumabayev'in zamanın ötesinde bir şair olduğunu söyleyen Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise şunları kaydetti, "Türk Dünyasını geliştiren onların bıraktığı eşsiz eserler gönlümüzde yer etmiş, kardeşlik ve birliğe katkı sunmuştur.Mağcan Cumabayev, aynı dili konuşanların değil aynı duyguları paylaşanların ortak adı oldu."  Keçiören Belediyesi'nin şairin adını yaşattığına da vurgu yapan Saparbekuly, Başkan Ak'a şeref madalyası kapsamında "Kazakistan Diplomasi Hizmeti 25. Yıl Madalyası" takdim etti.

 

 

TÜRKSOY'un yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan devletin Türkiye olduğunu hatırlatarak, "Değerli fikir adamı İsmail Gaspıralı'ın da dediği gibi "dilde, fikirde, işte birlik" olmalı ve daha çok çalışmalıyız." dedi.

 

ATA YURT VE ANA YURT İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Kazakistan'ın ata Türkiye'nin de ana yurt olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Bu nedenle biz oraya gittiğimizde yabancılık çekmiyoruz, onlar da buraya geldiklerinde yabancılık çekmiyorlar. Binlerce yıldan beri aynı kültür coğrafyasında yaşayan bizler; liderlerimizin vizyonu doğrultusunda iş birliğimizi sürdürecek, ekonomik ve kültürel kalkınmada güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle Türk dünyasının Aksakalı Kazakistan'ın değerli Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev, bu dostluğa önemli katkılar sunan bir lider... Kendisi her zaman Türk Dünyasının birliğini ve Türkiye ile ilişkilerin güçlü olmasını desteklemiştir. İki ülke, vizyoner liderleri ve istikrarlı yönetimleriyle bölgesel iş birliği içinde dün olduğu gibi gelecekte de çalışmaya devam edecek. Bizler de yerel yönetimler olarak bu iş birliğini güçlendirme hedefindeyiz.   Orta Asya’nın İslam ile tanışmasını ve irfan merkezi olmasını sağlayan Hoca Ahmet Yesevi'nin ülkesi Kazakistan'la kardeşlik hukukumuzu bu programlarla pekiştiriyoruz. Jambıl, Türkistan, Almatı Jetisu Keçiören'in Kazakistan'daki kardeş belediyeleridir. Bu belediyelerle yakın iş birliği içerisindeyiz." diye konuştu.

 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, "Mağcan Cumabayev Türkiye'yi çok seven bir şairdi. Ata yurtta yazdığı şiirler Türk Dünyasında büyük yankı buldu." ifadelerini kullanırken, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da Cumabayev'in Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurguladı.

 

Konuşmaların ardından TÜRKSOY, protokole günün anısına plaket takdim etti.​

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