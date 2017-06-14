Kazakistan Türkistan Valisi Alipbek Öserbayev ve beraberindeki heyet; Başkan Mustafa Ak’ı ziyaret ettiler

Jambıl Sokağı’nın açılışı ve 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri için Keçiören’e gelen Kazakistan Türkistan Valisi Alipbek Öserbayev ve beraberindeki heyet, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret etti.

Öserbayev ve Kazak heyeti makam ziyareti öncesinde Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Kartaltepe Kent Ormanı ve Botanik Parkı’nı gezerek incelemelerde bulundu. Konuk heyeti makamında “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek karşılayan Başkan Ak, Kazak kardeşlerimizi Keçiören’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Uluslararası Ramazan Etkinliklerimizde gerçekleştirmiş olduğunuz programı vatandaşlarımız çok beğendi. Bu güzel gösteri için size teşekkür ederiz” dedi.

KARDEŞLİK İFTARIMIZI TÜRKİSTAN’DA YAPACAĞIZ

Öserbayev de, misafirperverliğinden ötürü Mustafa Ak’a teşekkür ederek, “Bugün Keçiören’i gezdik ve çok beğendik. Başarılı belediye hizmetleriniz bize örnek oldu. Sizi Türkistan’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Keçiören’in her yıl bir kardeş Müslüman ülkede gerçekleştirdiği Kardeşlik İftarı için bu yıl Kazakistan’ın seçildiğine dikkat çeken Başkan Ak, “İnşallah bu sene Kardeşlik İftarımızı Türkistan şehrinde yapacağız. Kadir Gecesi Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni de ziyaret etmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Ak, Öserbayev’e Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür beratı da takdim etti. Makam ziyareti toplu aile fotoğrafının çekimiyle sona erdi.