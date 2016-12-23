Kazakistan'da Türk Filmlerine Büyük İlgi

Yerli Düşünce Derneği tarafından Kazakistan’ın Başkenti Astana’da düzenlenen Astana Türk Filmleri Haftası, Kazaklar tarafından büyük ilgi gördü.

Türk Filmleri ve Türk Oyuncular, bir hafta boyunca Kazakistanlı sevenleri ile buluştu.

Türk Filmleri Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Gösterildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı Astana Türk Filmleri Haftası yapılan son gösterimle tamamlandı. Türk Filmlerinin bir hafta boyunca ücretsiz olarak gösterildiği etkinlikte Türkiye’den giden ünlü sanatçılarda sevenleri ile buluştu. Kazak halkı filmlerden ve dizilerden tanıdıkları oyuncularla sohbet etme imkanı buldu.



Kazakistan’ın 25. Bağımsızlık Yılı onuruna Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA’nın destekleri ile düzenlenen film haftasına büyük ilgi gösteren Kazak sinema severler, Türk Filmleri haftasının her sene düzenlenmesini istedi. Kazakistan ve Türkiye’nin aynı köklere sahip olduğunu belirten Kazak sinema severler Türk-Kazak ortak yapımı film ya da dizilerin çekilmesini isteyerek, Türkiye’nin ve Kazakistan’ın kültür köprüsü birbirine bağlanmasını gerektiğini söylediler.



Ünlü Oyuncular Kazak Seyirci İle Buluştu

Sinemamızdan örnekleri geniş bir yelpazede sunan Türk Filmleri Haftası süresince popüler filmlerden sanat filmlerine kadar birçok eser ücretsiz olarak sinema salonlarında gösterildi. Kazakistan’ın Başkenti Astana’daki sinema haftasına katılan ünlü oyuncularEmre Kızılırmak, Kemal Uçar, Ayça İnci ve Türkiye’nin Oscar adayı filmi “KalandarSoğuğu”nun Başrol Oyuncusu Haydar Şişman Kazakistan’daki sevenleri ile buluştu. Kazak halkının Türk Filmlerine gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını kaydeden oyuncular, böylesine programların Türk Sinemasının ve Türk Kültürünün sınırlarımız ötesine çıkmasına ve kardeş medeniyetlerle kaynaşmasına vesile olduğunu dile getirdiler.