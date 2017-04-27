KBRN (KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER) SAVUNMASI İÇİN YÖK’TEN AKADEMİK DESTEK

Svetlana Williams

YÖK tarafından, yükseköğretim tarihinde ilk kez “KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Çalıştayı” düzenlendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında YÖK’te gerçekleştirilen çalıştayda Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kızılay, AFAD, Kamu Hastaneler Kurumu, TAEK, TÜBİTAK gibi paydaş kurumlardan temsilciler ile farklı üniversitelerden çeşitli alanlarda akademisyenler bir araya geldi.

Üniversitelerimizde KBRN alanında yapılacak çalışmaların etraflıca masaya yatırıldığı çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ülkemizin KBRN konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu belirterek “Yeni YÖK” olarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yükseköğretim alanında planlamalar yapmakta olduklarını, bu bağlamda KBRN konusunda bilimsel ve akademik destek sağlanması, üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin aktif katılımı ile "belirleme ve savunma", ayrıca "hızlı tanı ve tedavi" konularında ülke potansiyelinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca YÖK tarafından KBRN konusunda ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmiş eleman ihtiyacının hızla karşılanması için lisans ve lisansüstü açılacak programların değerlendirileceğini ve KBRN ürünlerinin ülkemizde üretilmesi için gerekli teknolojinin geliştirilmesinden, sağlık müdahalesine kadar geniş bir yelpazede araştırma sayısının arttırılması ve akademisyen yetiştirilmesi için planlama yapılacağını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından çalıştaya katılan bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite yetkilileri tarafından konuya ilişkin sunumlar yapıldı.

Sunumlarına ardından ayrı salonlara geçilerek dört farklı konuda grup çalışması yapıldı.

Her bir çalışma grubunda gerçekleştirilen tartışmalar sonrasında hazırlanan raporlar çalışma grupları tarafından çalıştay heyetine sunuldu.