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Keçiören 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri Başladı

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Keçiören 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri Başladı
Keçiören Belediyesi’nin on bir ayın sultanı Ramazan ayında “sınırları aşan kardeşlik” ilkesiyle ev sahipliği yaptığı Uluslararası Ramazan Etkinlikleri, Türküğ Müzik Topluluğu’nun muhteşem konseriyle başladı.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen etkinliklere 17 Müslüman ülke katılıyor.

 

Konseri izlemek üzere gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, program öncesinde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret etti. Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen açılış programına Keçiörenliler büyük ilgi gösterirken, konseri ayrıca AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İran, Azerbaycan ve Endonezya Büyükelçilikleri Kültür Ataşeleri, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Ankara Dernekleri Federasyonu Başkanı Celalettin Uludağ, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Abbas Türkmen ve AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman da izledi.

 

KARDEŞLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENİYOR

Konuşmasına “Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı bütün Müslümanlara hayırlı olsun” diyerek başlayan Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin ve bütün İslam aleminin Ramazan’ın feyzinden yararlanması temennisinde bulundu. Ramazan’ın aynı zamanda kardeşlik ve yardımlaşma ayı olduğuna işaret eden Yılmaz, “Ramazan ayında bu güzel programı hazırladığı için Keçiören Belediyemize teşekkür ediyorum. Anadolu’nun farklı yöreleri ile gönül bağımız olan ülkeleri bir araya getiriyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. İslam dinini güzel bir şekilde yaşayıp örnek olursak, İslam’ı terör ile ilişkilendirmek isteyenlere en güzel cevabı vermiş oluruz. Belediye hizmetleri sadece fiziki, yerel kalkınmalardan ibaret değildir, insan odaklı çalışmaları, kültür ve sanat odaklı hizmetleri de içinde barındırmalıdır” dedi.

 

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İLE BERABERİZ

Başkan Mustafa Ak ise, rahmet, bereket ve cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif’in mübarek olmasını dileyerek, “İnşallah ruhuna uygun şekilde yaşar, feyzinden faydalanırız. Ülkemize ve bütün İslam alemine Ramazan’ın güzellikler getirmesini diliyorum. Uluslararası Ramazan Etkinliklerimizin çok şükür 8’incisini gerçekleştiriyoruz. ‘Sınırları aşan kardeşlik’ diyoruz, çünkü aynı Allah’a, aynı Peygambere, aynı dine inanan Müslüman kardeşlerimiz ile birlikte Keçiören’de Ramazan ayını idrak ediyoruz” diye konuştu. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin gönül coğrafyamızdaki ülkeleri bir araya getirdiğini vurgulayan Başkan Ak, “Keçiören’e gelerek, aynı zamanda Türkiye’yi ve Ankara’yı da tanıyorlar. Etkinliklerimize katılan hemşehri derneklerimizle birlikte Anadolu’nun zenginliklerini de tanıtmış oluyoruz” mesajını verdi.

 

KORO İLAHİLER DE SESLENDİRDİ

Mustafa Ak, geceye katılımından dolayı Cevdet Yılmaz’a KEÇMEK kursiyerlerince yapılan bir tabloyu hediye ederken, Celalettin Uludağ da hemşehri derneklerine desteğinden ötürü Başkan Ak’a bir teşekkür plaketi sundu. Konuşmaların ardından Şef Mustafa Acar yönetimindeki Türküğ Müzik Topluluğu, Anadolu ve Türk dünyasına ait eserlerden oluşan muhteşem bir konser verdi. Azerbaycan, Kırım, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rumeli ve Kerkük yöresine ait türküler izleyicilerden büyük alkış alırken, yöresel halk dansları ekiplerinin yaptığı gösteriler de konsere ayrı bir renk kattı. Koro ilahileri seslendirirken, sahneye çıkan semazenlerin yaptığı sema gösterisi ise manevi atmosferi doruğa çıkardı. Konserin ardından Başkan Ak, konuk sanatçılar adına Azeri sanatçıya çiçek takdim etti ve program toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi. Protokol heyeti daha sonra meydanda kurulan Ankara Kültür Evi ile Keçiören Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında seğmen ekibinin yaptığı gösteri de ilgiyle izlendi. 

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