Keçiören 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor

Sınırları aşan kardeşliğin sembolü 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Ramazan gecelerine ayrı bir renk katan etkinliklerde bu defa Sudan rüzgarı esti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliği yaptığı geceye, Türkiye Sudan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Sudan Büyükelçisi Osman Eldirdieri, Yemen Büyükelçisi Abdullah Al-Saadi, Tunus ve Ürdün Büyükelçilikleri ataşeleri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen program Sudanlı hafızın şehitler için okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İki ülkenin İstiklal Marşlarının söylenmesinin ardından Sudan ile ilgili bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

İLİŞKİLERİMİZ DERİNLERE DAYANIYOR

2016 yılında düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde de Sudan gecesine katıldığını hatırlatan Mehmet Akyürek, “Sudan bizim dostumuzdur. Onlara yapılan hizmet bir ibadettir diye düşünüyorum. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a yapmış olduğu hayırlı ve güzel hizmetler için teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifimizin bütün İslam alemine mübarek olmasını diliyorum” dedi. Büyükelçi Osman Eldirdieri ise, Keçiören’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “İlişkilerimiz çok derinlere dayanıyor, ortak kültürümüz var. Güçlü ilişkilerimiz sonsuza kadar sürecektir. Sudan’a verdiği destek için Başkan Ak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HARTUM İLE KARDEŞLİK PROTOKOLÜMÜZ VAR

Sudan’ın Türkiye için dost ve kardeş bir ülke olduğunu vurgulayan Mustafa Ak da, “Aramızda sınırlar olsa da, gönüllerimiz sınır tanımıyor. Bu yıl Keçiören’de gönül coğrafyamızda yer alan 17 ülkeyi misafir ediyoruz. Keçiören Belediyesi ile Sudan’ın Hartum Belediyesi arasında kardeşlik protokolümüz var. Hartum’dan buraya gelen heyetler, belediyecilik hizmetlerimiz hakkında bilgi aldılar, tecrübelerimizi paylaştık” dedi. Kendisinin de Hartum’u ziyaret ettiğini anlatan Başkan Ak, “Hartum, Mavi Nil ile Beyaz Nil’in birleştiği yerde kurulu bir modern şehirdir. Sudanlı kardeşlerimi Keçiören’de ağırlamaktan dolayı mutluyum. Mübarek Ramazan ayının bereketi, rahmeti bütün Müslümanların üzerinde olsun. Hepinize Hayırlı Ramazanlar dilerim” mesajını verdi.

Konuşmaların ardından hediyeleşme merasimi yapıldı ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Gecede Sudanlı sanatçıların sunduğu renkli program Keçiörenli izleyicilerin beğenisini kazandı. Yöresel şarkılar ve halk danslarından oluşan program büyük alkış aldı. Programdan sonra meydanda kurulan Sudan Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kültür evini ziyaret edenlere Sudan’ın yöresel yemeklerinden ikram edildi.