Keçiören 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri'nde Ukrayna Kırım Gecesi düzenlendi

8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor. Ramazan ayının dokuzuncu gecesinde Keçiören, Ukrayna Kırım’dan gelen kardeşlerini ağırladı.

Kalaba Kent Meydanı ’nda düzenlenen Ukrayna Kırım Gecesi öncesinde, Elazığ Kültür Evi ile Ukrayna Kırım Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın ev sahipliği yaptığı geceye AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Elazığ Harput Kültür Derneği Genel Başkanı Süleyman Kürklüoğlu, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Haşim Çakırbay, Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ZULME UĞRAYANLARIN YANINDAYIZ

Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Leyla Şahin Usta, “Zulme uğrayan her kim olursa olsun, Müslüman olması şart değil, insan olması yeter, Türkiye olarak yanında dururuz. Çünkü biz komşusu açken, tok yatan bir millet değiliz. Kendisi çok zengin olmasa da, gönlü zengin bir milletiz. Keçiören Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu etkinlik sayesinde, ülkeler birbirlerinin kültürlerini tanıyıp kaynaşıyorlar” dedi. 100 yıl önce sürgün yaşayan Kırım Türklerine Allah ’ın bir daha aynı acıyı yaşatmamasını dileyen Usta, “Özgürlüklerine kavuşsunlar diye dua edelim. Suriye, Irak ve bütün İslam coğrafyasının barışa kavuşması, kültür ve değerlerini özgürce yaşaması için dua edelim” çağrısında bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi başka bir ülkede gerçekleşseydi, o ülkenin bunu atlatamayacağını söyleyen Usta, “Kırım Türkleri gibi bizi de ülkemizden sürgün etmek istediler, milletimizin hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. Ülkemizi kimseye bırakmayacağız. Daha güçlü olmak ve İslam coğrafyasına destek olmak için çok çalışacağız” diye konuştu.

KIRIM’IN ÖZERKLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Keçiören’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren ve “Bütün Müslümanların barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum. Ettiğiniz dualar, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” diyen Ukrayna Büyükelçisi Sybiha ise, izleyicilerden büyük alkış aldı. Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü ilişkiye önem verdiklerini belirten Büyükelçi, “Kırım Tatarlarına yardımcı olmak, Türkiye ile ortak isteğimizdir. Kırım’daki Rus işgalinin sona ermesini istiyoruz. Ukrayna Kırım’ın özerkliği için mücadele ediyor, aynı zamanda 1944 yılında Kırım Tatarlarına yönelik sürgünün soykırım olarak kabul edilmesi için çalışıyoruz. Türkiye’nin Kırım’ın işgali konusunda gösterdiği sert tutum için teşekkür ediyoruz” dedi.

KARDEŞLİK BAĞLARIMIZ GÜÇLENSİN İSTİYORUZ

Başkan Mustafa Ak da, Tatar Türklerinin memleketi Kırım’ın bize sürgünleri ve zor günleri hatırlattığını ifade ederek, “Bu yüzden içimiz acıyor. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde bu gece hem Ukrayna Kırım’a misafir oluyoruz hem de onları misafir ediyoruz. Sadece ülkemize değil, gönül coğrafyamızda yer alan bütün memleketlerimize barış, kardeşlik ve huzur gelsin istiyoruz” diye konuştu. Barış için her ülkenin üzerini düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Ak, “Ülkeler arasında barış ve güzel ilişkiler olması için, aynı zamanda kardeşlik ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için biz de Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ni gerçekleştiriyoruz. Dünya barışına ufak da olsa bir katkımız oluyorsa, ne mutlu bize. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” mesajını verdi.

KIRIM İŞGALİNİ KABUL ETMİYORUZ

Ankara’da çok sayıda Kırım Tatarının yaşadığını, bunların büyük bölümünün de Keçiören’de oturduğunu kaydeden Mükremin Şahin ise, “Biz Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak tarihimizi, kültürümüzü çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Kırım Türkleri 1944 yılında hayvan vagonlarında Sibirya’ya sürüldü. Halkımız bu zulmü ve baskıyı kabul etmedi ve vatanlarına geri döndüler. Şu anda 400 bin Kırımlı vatanında yaşıyor” dedi. Kırım’ın 3 yıldır işgal altında olduğuna dikkat çeken Şahin, “Bu işgali kabul etmiyoruz, vicdanı olan hiçbir insan ve devlet de kabul etmiyor. Kırım halkının yeniden vatanını kurmasını istiyoruz. Bu mücadeleden galip çıkacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.