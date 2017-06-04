Keçiören 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri'ne Bosna Hersek misafir oldu

Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri, Keçiören’in Ramazan gecelerine renk katmaya devam ediyor.

Etkinliklerde sahne alan Bosna Hersek li sanatçılar, seslendirdikleri Türkçe şarkılarla “sınırları aşan kardeşliğin” güzel bir örneğini sundular.

Türkiye’nin gönül coğrafyasında yer alan 17 ülkenin konuk edildiği Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin sekizinci gecesinde sahne Bosna Hersek’indi. Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen program öncesinde, KAR-DER(Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği) Kültür Evi ile Bosna Hersek Kültür Evi’nin açılışı yapıldı. Geceye 24.Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Keçiören’in kardeş belediyesi Gorajde’nin Belediye Başkanı Muhammed Ramoviç, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Keçiörenli katıldı.

KARDEŞ KARDEŞE ÜLKESİNİ EMANET EDER

Program Bosnalı hafızın tüm şehitler için okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Keçiören’in Ramazan ’ın tam anlamıyla yaşandığı bir yer olduğunu ifade eden Feramuz Üstün, “Bunun için Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum. Bosna ile olan ilişkilerimiz, diplomatik ilişkilerin ötesindedir. Çünkü hiçbir ülkenin lideri, başka bir ülkenin liderine ülkesini emanet etmez. Ancak kardeş kardeşe emanet eder” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletin hem kendi lideri Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Bosna’ya sahip çıktığını söyleyen Üstün, “Bütün Müslümanlar birlik olursa, hiçbir Müslüman kardeşimiz sıkıntı çekmez. Mübarek Ramazan ayınız hayırlı olsun, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Büyükelçi Sadoviç ise, Keçiören’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Savaş zamanında Aliya İzzetbegoviç’in kabinesinde yer alıyordum. Gorajde’nin bizi ayakta tutması için her gün Allah’a dua ediyorduk. Gorajde, savaştaki kahraman direnişiyle tarihe geçti. Savaştan sonra insanlar Gorajde’den gider deniliyordu, ama öyle olmadı. Gorajde kalkınan şehrimiz oldu. Gorajde’ye yapılan her yardım doğru bir şekilde değerlendirilir ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirir” mesajını verdi.

600 YIL AYNI KÜLTÜRÜ PAYLAŞTIK

Başkan Mustafa Ak da, “sınırları aşan kardeşlik” diyerek hayata geçirdikleri Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin sekizincisini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Konuğumuz Çin Seddi’nden Adriyatik Denizi’ne kadar uzanan geniş gönül coğrafyamızın en batısında yer alan Bosna Hersek. Kardeş belediyemiz Gorajde, Drina Nehri’nin kenarında bir inci tanesidir. Fatih Sultan Mehmed’in Drina Nehri’ni geçtiği yerdir. Gorajde, Doğu Bosna’da Sırp Kantonu içinde yer alıyor. 1992 yılındaki savaşta 4 yıl direndi ve teslim olmadı. Gorajde, tıpkı bizim Çanakkalemiz gibi önemli bir kahramanlık destanı yazdı” dedi. Gorajde’de hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet İslam Kültür Merkezi ‘nin Keçiören Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi’nin işbirliğiyle inşa edildiğini belirten Başkan Ak, “Bosna Hersek ile 600 yıl aynı kültürü yaşadık. Belki sınırlarımızın ötesinde bulunuyor, ama gönülden gönüle giden yolda herhangi bir engel yoktur. Saraybosna’ya gittiğimiz zaman, İstanbul’a gitmiş gibi oluyoruz. Yine bugün Karadeniz’in 18 ilini temsil eden KAR-DER’e de hoş geldiniz diyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in bütün Müslümanlar hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.

TÜRKÇE ŞARKILAR SÖYLEDİLER

Kardeş Gorajde Belediye Başkanı Ramoviç ise konuşmasını Türkçe yaparak izleyicilerden büyük alkış aldı. Keçiörenliler ile birlikte olmaktan mutluluk ve şeref duyduğunu ifade eden Ramoviç, “Kırılmaz kardeşlik bağlarımız, diplomatik ilişkilerden daha güçlüdür. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç, ‘Bosna’ya sahip çık’ diyerek Bosna’yı Recep Tayyip Erdoğan’a emanet etti. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, aklımız ve gönlümüz sizlerle birlikteydi, sizler için dua ettik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Daha sonra Bosna Hersek’ten gelen koro ilahiler ile başladığı konserinde, Türkçe olarak seslendirdiği “Üsküdar’a giderken”, Sezen Aksu’nun “Belalım” ile Mustafa Ceceli’nin “Hüsran” şarkılarına da yer vererek izleyicilere güzel bir sürpriz yaptı. Bosnalı solistin söylediği “Bosna” şarkısı sırasında Başkan Ak ve Ramoviç de, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını sallayarak şarkıya eşlik etti. Halk oyunları ekibi de renkli gösterilerini sahnede iki ülkenin bayraklarını açarak noktaladı. Program, hediyeleşme merasiminin ardından çektirilen toplu aile fotoğrafıyla sona erdi.

Başkan Ak, programdan sonra konukları Büyükelçi Sadoviç ile Muhammed Ramoviç'e, Keçiören'in vizyon projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni de gezdirdi ve projeyle ilgili bilgi verdi.