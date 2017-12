Psikolojik, pedagojik, hukuk, aile ve beslenme danışmanlığının verildiği Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4000 kişiyi buluyor.

Merkez ayrıca düzenlediği seminerlerle özellikle gençlerin ve yetişkinlerin yanında olmayı sürdürüyor. Bilgilendirme misyonunu yerine getiren seminerlere her yaş gurubundan insanlar katılırken, her ay ortalama 20 seminer düzenleniyor. Keçiören Aile Eğitim Merkezine gelenler özellikle seminer hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ediyorlar, ayda yaklaşık 2000 kişi seminerlerden yararlanıyor. Alanında uzman kişiler tarafından 2 saat olarak düzenlenen seminerler arasında en büyük ilgiyi yetişkinler arasında "aile içi iletişim", "beden dili", "iletişim becerileri" görürken, gençler arasında en ilgi gören seminer ise "not tutma ve özetleme teknikleri"...



Merkezde ayrıca önemli haftalara özgü ve gelen talepler doğrultusunda da seminer çalışmaları yapılıyor. Belediyeciliğin sadece şehirlerin fiziki yapılarıyla ilgili olmadığını, sosyal belediyecilik uygulamalarının da çağdaş belediyeciliğin vazgeçilmez temellerinden biri haline geldiği vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, belediyelerin kentin ve o kentte yaşayan insanların sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarına da cevap vermesi gerektiğini kaydederek, "Aile Eğitim Merkezimizi, ailelerin refah ve mutluğunu arttırmak için açtık. Sağlıklı bireylerle sağlıklı toplum şekillenir." ifadelerini kullandı.