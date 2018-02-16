Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesinde bulunan bir apartman dairesi 2 yıl sonra yeniden çöp ev oldu

Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokulardan rahatsız olan apartman sakinlerinin şikayeti üzerine eve müdahale eden Keçiören Belediyesi ekipleri gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, sağlık ekipleri ve Keçiören Emniyet Müdürlüğü’nden gelen polis ekiplerince yapılan ortak çalışmada çöp ev olduğu tespiti üzerine harekete geçildi. Tek başına yaşayan ve Dispozofobi olarak da bilinen biriktirme hastası A.U'nun (57) evi Haziran 2016 yılında da temizlenmiş, o dönem yapılan temizlik çalışmasında 2 kamyon çöp çıkmıştı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın halk gününde huzurevine yerleştirilme önerisini reddeden A.U kısa süre içerisinde hem kendi sağlığını hem de çevre sağlığını tehdit edecek boyutta çöp biriktirdi. A.U temizlik ekiplerine direnirken, yapılan temizlik çalışmasıyla evden 1 kamyon çöp çıkarıldı.

Evlerde biriktirilen çöpe müdahale eden belediye ekipleri, tüm katı atık, evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutuları topladı.

İHBAR GELİNCE HEMEN MÜDAHALE EDİYORUZ