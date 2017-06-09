Keçiören Bademlik Mahallesi sakinlerini aynı iftar sofrasında buluştular

Kurduğu iftar sofraları ile paylaşmanın bereketini mahallelere taşıyan Keçiören Belediyesi, bu defa Bademlik Mahallesi sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturdu.

Bademlik pazar yeri nde düzenlenen iftar programına mahalle sakinlerinin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Başkan Ak iftar öncesinde, bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlar ile sohbet etti ve “Hayırlı Ramazanlar” diledi.

PAYLAŞMAK BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİR

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile başlayan programda konuşan Mustafa Ak, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’in sizlere, ailenize, ülkemize ve tüm dünya Müslümanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bu ay, Kur’an’ın indiği aydır. O yüzden Kur’an’ı Kerim’i bol bol okumaya gayret edelim” çağrısında bulundu. İbadetlerimizi yerine getirmenin yanında, elimizdekileri ihtiyaç sahipleri ile paylaşmamızın da sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olduğunu ifade eden Başkan Ak, “En yakınımızdan başlamak üzere komşumuza, akrabalarımıza, her kim ihtiyaç sahibiyse onlara Ramazan’da her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Bu paylaşma ayında ne kadar çok paylaşırsak, Cenab-ı Allah’ın vaadidir, kat kat vereceğini ifade ediyor. Biz Keçiören Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer ulaşamadıklarımız varsa bize bildirin. Paylaşmak, birlik ve beraberliğimizi de güçlendirir” mesajını verdi.

BU ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYİZ

Müslüman coğrafyada yaşanan sıkıntılara da değinen Mustafa Ak, “Maalesef kan akıyor, Müslümanları birbirine düşürüyorlar. Bu şeytan fitnesidir. Bu fitneye fırsat vermeyelim. Cumhurbaşkanımız her fırsatta mazlum milletlerin yanında olduğumuzu söylüyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm devlet kurumlarımızla birlikte bu fitneyi bitireceğiz” dedi. Başkan Ak, Bademlik Mahallesi’nin de ülkemizin birlik ve bekası için verdiği şehitlerin olduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın en değerli, en güzel topraklarında, ülkesinde yaşıyoruz. Ama bu topraklarda herkesin gözü var. Bu toprakları bin yıldır koruyoruz. Toprağı vatan yapan da şehitlerimizin kanıdır. Tek bir karışını vermeyiz, bu ülkeyi böldürmeyiz. Bugüne kadar çok bedel ödedik, ödemeye de her zaman hazırız. Bunu 15 Temmuz’da gösterdik, kahraman milletimiz sayesinde bölünmekten, parçalanmaktan kurtulduk. Vatan toprakları için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.