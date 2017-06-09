  • BIST 98.606
  • Altın 144,175
  • Dolar 3,5200
  • Euro 3,9406
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C

Keçiören Bademlik Mahallesi sakinlerini aynı iftar sofrasında buluştular

»
Keçiören Bademlik Mahallesi sakinlerini aynı iftar sofrasında buluştular
Kurduğu iftar sofraları ile paylaşmanın bereketini mahallelere taşıyan Keçiören Belediyesi, bu defa Bademlik Mahallesi sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturdu.

Bademlik pazar yerinde düzenlenen iftar programına mahalle sakinlerinin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Başkan Ak iftar öncesinde, bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlar ile sohbet etti ve “Hayırlı Ramazanlar” diledi.

PAYLAŞMAK BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİR

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile başlayan programda konuşan Mustafa Ak, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’in sizlere, ailenize, ülkemize ve tüm dünya Müslümanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bu ay, Kur’an’ın indiği aydır. O yüzden Kur’an’ı Kerim’i bol bol okumaya gayret edelim” çağrısında bulundu. İbadetlerimizi yerine getirmenin yanında, elimizdekileri ihtiyaç sahipleri ile paylaşmamızın da sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olduğunu ifade eden Başkan Ak, “En yakınımızdan başlamak üzere komşumuza, akrabalarımıza, her kim ihtiyaç sahibiyse onlara Ramazan’da her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız. Bu paylaşma ayında ne kadar çok paylaşırsak, Cenab-ı Allah’ın vaadidir, kat kat vereceğini ifade ediyor. Biz Keçiören Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer ulaşamadıklarımız varsa bize bildirin. Paylaşmak, birlik ve beraberliğimizi de güçlendirir” mesajını verdi.

BU ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYİZ

Müslüman coğrafyada yaşanan sıkıntılara da değinen Mustafa Ak, “Maalesef kan akıyor, Müslümanları birbirine düşürüyorlar. Bu şeytan fitnesidir. Bu fitneye fırsat vermeyelim. Cumhurbaşkanımız her fırsatta mazlum milletlerin yanında olduğumuzu söylüyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm devlet kurumlarımızla birlikte bu fitneyi bitireceğiz” dedi. Başkan Ak, Bademlik Mahallesi’nin de ülkemizin birlik ve bekası için verdiği şehitlerin olduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın en değerli, en güzel topraklarında, ülkesinde yaşıyoruz. Ama bu topraklarda herkesin gözü var. Bu toprakları bin yıldır koruyoruz. Toprağı vatan yapan da şehitlerimizin kanıdır. Tek bir karışını vermeyiz, bu ülkeyi böldürmeyiz. Bugüne kadar çok bedel ödedik, ödemeye de her zaman hazırız. Bunu 15 Temmuz’da gösterdik, kahraman milletimiz sayesinde bölünmekten, parçalanmaktan kurtulduk. Vatan toprakları için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından topluca edilen dualar ile program sona erdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri'ne Bosna Hersek misafir oldu04 Haziran 2017 Pazar 09:57
  • Keçiören Belediyesi 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Gününü kutladı03 Haziran 2017 Cumartesi 14:21
  • Keçiören Belediyesi, "geri dönüşüme kesintisiz destek" diyerek okullarla iş birliğine de kesintisiz sürdürüyor02 Haziran 2017 Cuma 09:54
  • Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde Kerkük rüzgarı esti31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:19
  • 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin üçüncü gününde Keçiören, Eşref Ziya Terzi’nin ilahi konserine ev sahipliği yaptı30 Mayıs 2017 Salı 11:52
  • “Sınırları Aşan Kardeşlik” örneği 8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde TÜRKSOY gecesi rüzgarı esti29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:52
  • Keçiören Belediyesi, her yıl Ramazan ayında düzenlediği mahalle iftarlarının ilkinde üç mahalleyi bir araya getirdi29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:40
  • Keçiören 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri Başladı28 Mayıs 2017 Pazar 10:19
  • Keçiören'de sosyal girişimcilik çalışmalarını değerlendirmek üzere girişimci buluşması düzenlendi27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:14
  • Gümüşdere Ihlamur Vadisi yazın gelmesiyle birlikte spor yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:06
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim