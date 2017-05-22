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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Hacı Sabancı Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını yaptı

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Hacı Sabancı Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını yaptı
Fuarda kayıp veya yardıma ihtiyacı olan askerlerin kurtarılması için sinyal veren bot, kazaya engel olan otomobil gibi ilginç icatlar sergilendi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan açılış programı, öğrencilerin ilginç ve renkli kimya deneyi şovuyla devam etti. Öğrencilerin arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Okullarımızı ziyaret edip öğrencilerimizle birlikte olmayı seviyorum. Kendi öğrencilik dönemimi hatırlıyorum. Okul günleri insanın yaşamındaki en güzel günlerdir, değerini iyi bilin. Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için kendinizi iyi yetiştirin” mesajını verdi.

 

MAZLUM İNSANLARIN UMUDUYUZ

Makamların keyif çatma yerleri değil, memlekete borcunu ödeme yerleri olduğunu vurgulayan Başkan Ak, “Biz de borcumuzu ödeyebiliyorsak ne mutlu bize… Türkiye en gelişmiş ülke sıralamasında 17. sırada ve 2023 hedefimiz ilk ona girmektir. Sizlerin hedefi ise bunun da üzerine çıkmak olmalıdır. Mazlum insanların umuduyuz, bunun için daha da büyümeliyiz” dedi. Başkan Ak, Türkiye’nin artık kendi uçağını, tankını, insansız hava aracını yapabilen bir ülke haline geldiğine dikkat çekerek, “Bunları da sizin gibi pırıl pırıl insanlarımız yaptı. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyor, Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

 

ANNEM İÇİN İCAT ETTİM

Daha sonra kurdele keserek fuarın açılışını yapan Mustafa Ak, standları tek tek gezerek, öğrencilerden projeler ile ilgili bilgi aldı. Başkan Ak fuardan ayrılmadan önce öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Fuarda güvenli ve kolay cam silme aparatı, kayıp veya yardıma ihtiyacı olan askerlerin kurtarılması için sinyal veren bot, kazaya engel olan otomobil projesi, tekme atan robot gibi ilginç icatlar sergilendi. Cam silme aparatını yapan öğrenci, bu icadın nasıl aklına geldiğini “Annemi çok seviyorum. Cam silerken düşmesinden, başına bir şey gelmesinden korkuyordum. O yüzden böyle bir icatta bulundum” şeklinde açıkladı.

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