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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, lenf kanseri hastası 14 yaşındaki Hasan Efe Çağlı’ya sürpriz ziyaretiyle moral verdi

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, lenf kanseri hastası 14 yaşındaki Hasan Efe Çağlı’ya sürpriz ziyaretiyle moral verdi
Çaldıran Mahallesi’ndeki iftar programının ardından çat kapı ev ziyareti yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, lenf kanseri hastası 14 yaşındaki Hasan Efe Çağlı’ya sürpriz ziyaretiyle moral verdi.

Başkan Ak’a ziyaretinde AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert de eşlik etti. Yeşiltepe Mahallesi’nde oturan Murat Çağlı(35) ve Filiz Çağlı(34) çiftinin, Hasan Efe’nin dışında 7 yaşında Melike Hayal adlı bir çocukları daha bulunuyor. İki ay önce Hasan Efe’nin enfeksiyon riski nedeniyle özel bir odaya ihtiyacı olduğunu öğrenen Başkan Ak, hemen ailenin yardımına koştu. Hasan Efe’nin kardeşiyle birlikte kaldığı oda baştan aşağı yenilendi, badanasının yapılmasının ardından alınan yeni mobilyalar ve oyuncaklar odaya yerleştirildi.

 

MORALİMİZİ YÜKSEK TUTACAĞIZ

Hasan Efe ile tanışmak için çat kapı ziyarette bulunan Başkan Ak, aileye “Mübarek Ramazan gününde misafir kabul eder misiniz? Bir çayınızı içmeye geldik” dedi. Başkanı bir anda karşısında gören Hasan Efe hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Üzerinde ay yıldızlı tişört olan Hasan Efe’ye sarılan Başkan Ak, “Tişörtün sana çok yakışmış. İyi olacağız, moralimizi yüksek tutacağız. Üzülmek yok. Hepimizin bir hastalığı var. Bol bol dua edelim” diye konuştu. Anne Filiz Çağlı ise, ziyaretin oğlu için çok güzel bir sürpriz olduğunu belirterek, “Başkanım, sizi gördük, çok mutlu olduk. Geçen yıl bu zamanlar hastanedeydik. Şimdi çok şükür evimizdeyiz. Çok zor günler geçirdik, ama her zaman yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Sadece iki kanepenin olduğu bir odası vardı, sayenizde oğlumun çok güzel bir odası oldu. Allah sizden razı olsun” diyerek teşekkür etti.

 

HER ŞEYİN ÇARESİ SABIRDIR

Yenilenen odasını Başkana gezdiren Hasan Efe, bağlamasını, gitarını ve araba koleksiyonunu gösterdi. Oyuncak araba koleksiyonunu görünce “Biz de bu koleksiyona bir katkı sağlayalım” diyen Başkan Ak, Hasan Efe’ye klasik model oyuncak araba ve bilgisayar oyunu hediye etti. Daha sonra içilen çaylar eşliğinde edilen sohbet sırasında Hasan Efe’nin hastalığının Allah’tan gelen bir imtihan olduğuna dikkat çeken Mustafa Ak, “İnşallah Cenab-ı Allah şifasını verir. Daha kötü durumda olanları düşünerek Allah’a şükredelim. Her şeyin çaresi sabırdır. Sabırlı olmalıyız. Bu büyük imtihanlara imanı olan, sabırlı olan dayanıyor. İmanı olmayan isyankar oluyor” dedi. Aileye gıda yardımında da bulunan Başkan Ak, Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı da hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

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