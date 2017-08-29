Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Ovacık Kurban Satış Alanı’nda incelemelerde bulundu

Başkan Ak, vatandaşların kurbanlık alışverişini güvenli ve hijyenik bir ortamda yapması için her türlü tedbirin alındığı, alan düzenlemesi ve verilen hizmetlerle Türkiye’ye örnek olan Ovacık Kurban Satış Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Bu sene 712 çadırın kurulduğu Ovacık Kurban Satış Alanı ’nda çadırları gezen Başkan Ak, satıcılara “hayırlı kazançlar” dilerken, bir ihtiyaçları olup olmadığını da sordu. Satıcılar ise alanda verilen belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Ak’a teşekkürlerini ilettiler. Satıcılardan kurbanlık satışlarının iyi olduğunu öğrenen Başkan Ak, “İnşallah getirdiğiniz bütün hayvanları satabilirsiniz” temennisinde bulunarak, “Alıcı ve satıcı gayet memnun görünüyor, onların memnuniyeti bizi de memnun ediyor” dedi.

Başkan Ak ayrıca Ankara’da bir ilk olarak kurban satış alanı nda açılan berber ile yine bir ilk olan mobil bankayı da ziyaret etti. Mobil banka; vatandaşlara alım ve satım işlemleri, nakit temini, sahte paranın önüne geçilmesi, zamandan tasarruf ve bankacılık işlemlerini hızlandırma konularında kolaylık sağlarken, alıcı ve satıcı için paranın emniyetini güvence altına alarak hırsızlık vakalarının da önüne geçiyor.

AMBULANS VE SAĞLIK EKİBİ DE GÖREV BAŞINDA

Alanda kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da bulunuyor. Satış alanlarında, kurbanlık alırken ve kesim yapılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili hazırlanan el broşürleri de dağıtılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinlerinin de kurulduğu alanda, veteriner hekimler ile sağlık ekibinin yanı sıra bir adet ambulans da hizmet veriyor. Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için de alanda kurban yakalama ekibi hazır bulunduruluyor. Ovacık semtinde bulunan Keçiören Belediyesi'ne ait tesislerdeki modern mezbahanelerde günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor.