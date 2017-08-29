  • BIST 110.109
  • Altın 146,502
  • Dolar 3,4456
  • Euro 4,1440
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Ovacık Kurban Satış Alanı’nda incelemelerde bulundu

»
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Ovacık Kurban Satış Alanı’nda incelemelerde bulundu
Başkan Ak, vatandaşların kurbanlık alışverişini güvenli ve hijyenik bir ortamda yapması için her türlü tedbirin alındığı, alan düzenlemesi ve verilen hizmetlerle Türkiye’ye örnek olan Ovacık Kurban Satış Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Bu sene 712 çadırın kurulduğu Ovacık Kurban Satış Alanı’nda çadırları gezen Başkan Ak, satıcılara “hayırlı kazançlar” dilerken, bir ihtiyaçları olup olmadığını da sordu. Satıcılar ise alanda verilen belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Ak’a teşekkürlerini ilettiler. Satıcılardan kurbanlık satışlarının iyi olduğunu öğrenen Başkan Ak, “İnşallah getirdiğiniz bütün hayvanları satabilirsiniz” temennisinde bulunarak, “Alıcı ve satıcı gayet memnun görünüyor, onların memnuniyeti bizi de memnun ediyor” dedi.

Başkan Ak ayrıca Ankara’da bir ilk olarak kurban satış alanında açılan berber ile yine bir ilk olan mobil bankayı da ziyaret etti. Mobil banka; vatandaşlara alım ve satım işlemleri, nakit temini, sahte paranın önüne geçilmesi, zamandan tasarruf ve bankacılık işlemlerini hızlandırma konularında kolaylık sağlarken, alıcı ve satıcı için paranın emniyetini güvence altına alarak hırsızlık vakalarının da önüne geçiyor.

AMBULANS VE SAĞLIK EKİBİ DE GÖREV BAŞINDA

Alanda kurban satıcıları ile kurbanlık almaya gelen vatandaşların yararlanabileceği ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit ve 3 bin araçlık otopark da bulunuyor. Satış alanlarında, kurbanlık alırken ve kesim yapılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili hazırlanan el broşürleri de dağıtılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Acil vakalara anında müdahale etmek amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık ve veterinerlik hizmet kabinlerinin de kurulduğu alanda, veteriner hekimler ile sağlık ekibinin yanı sıra bir adet ambulans da hizmet veriyor. Ayrıca kaçan kurbanlıkların yakalanması için de alanda kurban yakalama ekibi hazır bulunduruluyor. Ovacık semtinde bulunan Keçiören Belediyesi'ne ait tesislerdeki modern mezbahanelerde günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezinden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4000 kişiyi buluyor19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:20
  • Başka AK, "Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin maskotları Gümüş ve Ihlamur'u basına tanıttı17 Ağustos 2017 Perşembe 12:07
  • Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, cadde ve sokakları sıklıkla temizlemeye devam ediyor17 Ağustos 2017 Perşembe 11:51
  • Keçiören Ovacık'ta kurulan modern kurban satış alanından vatandaşlar ve satıcılar oldukça memnunlar16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:05
  • Keçiören Belediyesi Gençlik Merkezlerinde düzenlenen kurslardan yaklaşık 1000 genç faydalanıyor15 Ağustos 2017 Salı 11:53
  • Keçiören Belediyesi, Faslı yetim çocukları Ankara ve Keçiören'de mini bir tura çıkardı14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:18
  • Batı Trakya’nın üç Türk belediye başkanından birisi olan Kozlubekir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet Keçiören'i ziyaret etti10 Ağustos 2017 Perşembe 11:36
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, bu defa halk buluşmaları için Çaldıran Mahallesi’ni ziyaret etti10 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'tan 15 Temmuz gazisine ziyaret10 Ağustos 2017 Perşembe 11:24
  • Hava Lojistik Komutanlığı envanterine kayıtlı F-4E uçağı Kartaltepe Kent Ormanında ziyarete açıldı09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:00
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim