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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak sosyal medya takipçileri ile kahvaltıda buluştu

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak sosyal medya takipçileri ile kahvaltıda buluştu
Sosyal medyayı en aktif kullanan belediye başkanları arasında yer alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sosyal medyada sorduğu soruya doğru cevap veren takipçileriyle kahvaltıda buluştu.

Sosyal medya iletişimini zaman zaman yüz yüze iletişime de taşıyan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beypazarı İncili Camii’nin fotoğrafını paylaşarak doğru cevap verenlere kahvaltıda bir araya gelme sözü vermişti.

Doğru cevap veren sosyal medya takipçileri ile kahvaltıda buluşan Ak, onlarla Keçiören’le ilgili sohbet ederken, Belediyenin çalışmalarını da anlattı.  Keçiören’in en büyük turizm projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu ve ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanını Keçiören’e kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ak, “Keçiören’i ve insanımızı seviyoruz. Yatırımlarımızla Keçiören’in tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden insanla buluşturmaya özen gösteriyoruz. Tarihi bağ evlerini yeniliyor, doğaya dönüş projemizle Gümüşdere’yi tema vadi kapsamında yeniden hayata ve Keçiören’e kazandırıyoruz. Görkemli, donanımlı ve ihtiyaca binaen yaptığımız yatırımlarla fark yaratmayı, şehri insanıyla imar etmeyi, geleceğin marka şehrini kültür ve tarihini koruyarak inşa etmeyi ilke ediniyor, yeni Keçiören’i 2023’e hazırlıyoruz.”  ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın gücünün önemine de dikkat çeken Başkan Ak, “Facebook, Twitter ve Instagram’da sadece mesajlarımızı iletmek için değil, çift taraflı bir iletişim kurmak için yer alıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal mecralar aracılığıyla bize ilettikleri düşünce ve isteklerini dinliyoruz. Bizi bazen çay sohbetine davet ediyorlar, çat kapı ziyaretlerimizle onlara konuk oluyor çaylarını içiyoruz.  Sanal iletişimi farklı programlar aracılığıyla yüz yüze iletişime taşıyoruz.” diye konuştu.

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