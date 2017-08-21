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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sosyal medyada sorduğu soruya doğru cevap veren takipçileriyle kahvaltıda buluştu

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sosyal medyada sorduğu soruya doğru cevap veren takipçileriyle kahvaltıda buluştu
Sosyal medyayı en aktif kullanan ve takipçileriyle farklı programlarla zaman zaman bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak...

Sosyal medyayı en aktif kullanan ve takipçileriyle farklı programlarla zaman zaman bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, geçtiğimiz günlerde Trabzon seyahati sırasında “Ayasofya Cami”nin fotoğrafını paylaşmış ve doğru cevap verenlere kahvaltıda bir araya gelme sözü vermişti. Doğru cevap veren sosyal medya takipçilerine önce Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde golf arabalarıyla mini bir tur attıran Ak, vadiyle ilgili bilgiler de verdi. Gümüşdere Ihlamur Vadisinde takipçileriyle fotoğraf çektiren Başkan Ak, “Burası Gençlik Marşına konu olan ve bir zamanlar insanların balık tuttuğu bir yerdi, sonra kötü kokularla insanları rahatsız eden bir probleme dönüşmüştü. Biz burayı yeniden doğaya ve hayata kazandırdık. Doğaya dönüş projemiz şimdi turistik bir değer de kazandı. Spor, piknik yapılan, seyir teraslarında insanların dinlendiği, tarihi köprülerinden geçtiği vadimiz, yeni görünümüyle büyük ilgi görüyor.” ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya geçilmesinin ardından takipçileriyle sohbet eden Ak, onlara kitap da hediye etti. Ak, “Sosyal medya takipçilerimizle zaman zaman bir araya geliyor, Keçiören’le ilgili önerilerini, taleplerini dinliyoruz. Bizi bazen çay sohbetine davet ediyorlar, çat kapı ziyaretlerimizle onlara konuk oluyor çaylarını içiyoruz. Güzel sohbetlerimiz oluyor, sosyal medyadaki sanal iletişimimizi yüz yüze sıcak bir iletişime taşımış oluyoruz.” diye konuştu.

Sosyal medya takipçileri daha sonra mini bir Keçiören gezisi de yaptılar.

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