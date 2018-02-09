Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un katılımıyla Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın ev sahipliğinde "Konyalılar Buluşması" gerçekleşti.

Estergon Türk Kültür Merkezinde düzenlenen Konyalılar Buluşması na Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, milletvekilleri, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konyalı bürokratlar, STK Başkanları, iş adamları ve Konyalı'lar katıldı.

Konya’nın dinamik bir şehir olduğunu, geçmişten aldığı güç, inanç ve azimle geleceğini kurduğunu söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Konya aynı zamanda Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ’tek bayrak, tek devlet, tek millet ve tek vatan’ ilkelerimizin teminatı olan bir şehir...” dedi. Kalkınma Bakanı Elvan, Konya’ya 80 yılda yapılamayan hizmetlerin son 15 yılda yapıldığına vurgu yaparak, Konya’nın kalkınmada, gelişmede ve büyümede müstesna bir yeri olduğunun altını çizdi. Bakan Elvan, “Konya’nın bugün sahip olduğu sanayi ve tarım altyapısı gerçekten takdire şayan. Övünmesi ve anlatılması gereken bir altyapıya sahip. Konya gelecekte Türkiye’nin inovasyon alanında ve özellikle de dijitalleşme dediğimiz, sanayi alanında öncü illerimizden bir tanesi olacak. Bu noktada da üzerimize düşen ne ise bunu da yerine getireceğiz ve gereken her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

AFRİN MİLLİ MESELE

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı birleştiğini ve milletimizin birliğine saldırdığını kaydetti. Türkiye ile hesabı olan küresel karanlık güçlerin bu örgütlere ağababalık yaptığını söyleyen Bakan Elvan, “Kim ne yaparsa yapsın, kim neyin peşinde olursa olsun Türkiye terörle mücadele etmekten vazgeçmeyecek, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesini sürdürecektir. Bu mesele milli bir mesele olduğu kadar bir insanlık meselesidir. Fırat Kalkanı’nı bunun için yaptık, Zeytin Dalı’nı da bunun için yapıyoruz. Bizim devlet olarak millet olarak duruşumuz gayet net ve açıktır. Bu bölgedeki huzuru asla bozdurmayacağız.” diye konuştu.

KONYA'YA KATKI KOYAN HERKESE TEŞEKKÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise, Konya’ya olan aidiyetlerini asla terk etmeyeceklerini dile getirerek, “Konya’ya, aidiyetimizi asla terk etmeyiz, bırakmayız. Hep şunu dedik, ülke, şehir bana ne verdi değil; ben şehrime ülkeme ne kattım, ne verdim? Böyle baktığımız zaman gerçekten de yaptığımız işin tadını, keyfini alırız. Şu anda emanet bizlerin, sizlerin omuzlarında. Bizden önce de nice arkadaşlarımız bu görevleri yaptı. Kim bu ülke için, Konyamız için, insanımız için taş üstüne taş koymuşsa, çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun” dedi.

Konya’nın uzun bir süredir teknik üniversite kurulması beklentisi olduğunu hatırlatan Sorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu üniversitenin kurulması için YÖK Başkanı Yekta Saraç’a talimat verdiğinin de müjdesini verdi. Ahmet Sorgun, “Biz hepimiz birlikte Konya’yız. Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı değiliz. Onun için birlikte Konyayız ve gücümüz de buradan geliyor” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, 26 sene önce mülki idare amirliğine Konya’da başladığını, ülkenin birçok yerinde aldığı görevlerden sonra yine Konya’da olduğunu belirterek, “Konya’da vali olarak hizmet etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Gerek Anadolu topraklarının milletimize vatan kılınmasına gerekse de İslam dinine olan hizmetleri ile bu kadim şehir, bizlerin her türlü çabasını ve gayretini hak etmektedir. Konya, devletin kurulduğu yerdir. Konya, ilimin, irfanın, hikmetin ve sanatın şehridir. Konya, medeniyetimizin kurucu şehridir"Ankara'da Konyalılar buluşmasına ev sahipliği yapan Başkan Ak'a teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasına başlayan TBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, " Konya Anadolu çadırının orta direğidir. Konya Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Mevlana'nın şehridir. Muhammed İkbal’in, Türkiye üzerinden uçakla geçerken ‘Hazreti Mevlana’nın metfun olduğu Konya bu semanın, bu gökkubbenin altında’ diye uçakta ayakta kalktığını okuduğumuz, hatırladığımız bir şehirdir Konya... Ülkemizin ana dinamiklerinde önemli rol üstlenen kendisine düşen görevi her zaman yerine getiren Konya'ya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

KONYA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Konya’daki yatırımları gönülden takip ettiklerini, bu bağlamda da Konya’nın hem belediyecilik alanında yapılan çalışmalar hem de hükümetin büyük yatırımları ile göz dolduran ve göz kamaştıran bir şehir olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bir Konyalı olarak Ankara siyasetinin içinde yer almaktan ve bu buluşmada sizlerle beraber olmak, sizleri misafir etmekten çok memnunuz. STK'larla iş birliği içinde bu çalışmaların bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz. Konya'daki çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız başta olmak üzere hem hükümetimizin hem de büyükşehir belediyemizin çalışmalarıyla Konya'nın çok daha ileri noktaya gelmesi, gelişmesi, güzelleşmesinden memnunuz, emeği geçenlere şükran borçluyuz."