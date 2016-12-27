Keçiören Belediye Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu Hz.Mevlana’nın 743’üncü yıl dönümünde anma konseri verdi

Hz.Mevlana’nın 743’üncü Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Keçiören Belediye Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu bir anma konseri verdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konser Hz.Mevlana’nın felsefesinde insan-ı kamilin bir sembolü olan ve aşk derdini anlatan ney dinletisi ile başladı. Daha sonra Şef Ali Toprak yönetimindeki koro birbirinden güzel ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan repertuarı ile gönülleri fethetti. Programda Hz.Mevlana’dan şiirler ile ölümsüz eseri Mesnevi’den beyitler de okundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak,”Hz.Mevlana’nın 743’üncü Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle düzenlediğimiz etkinliklerimiz devam ediyor. Bizler hep birlikte Hz. Mevlana’nın öğretmek istediklerini iyi anlamalıyız. Koromuza vermiş oldukları bu güzel konser için teşekkür ediyorum” dedi.​