Keçiören Belediyesi 0 530 917 52 76 Whatsapp hattı devrede

Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı AK Masa Birimi vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinlemek için Whatsapp uygulamasını hayata geçirdi.

Vatandaşların yüz yüze, call center, e-mail, sosyal medya, BİMER, CİMER, dilek, istek kutusu, valilik ve kaymakamlık kanalıyla yaptıkları başvurulara Whatsapp Hattı da eklendi. Vatandaşlar, istek, dilek, öneri ve taleplerini 0 530 917 52 76 whatsapp iletişim hattı üzerinden video ve fotoğraf da ekleyerek belediyeye ulaştırabilecekler.