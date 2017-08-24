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Keçiören Belediyesi 0 530 917 52 76 Whatsapp hattı devrede

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Keçiören Belediyesi 0 530 917 52 76 Whatsapp hattı devrede
Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı AK Masa Birimi vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinlemek için Whatsapp uygulamasını hayata geçirdi.

Vatandaşların yüz yüze, call center, e-mail, sosyal medya, BİMER, CİMER, dilek, istek kutusu, valilik ve kaymakamlık kanalıyla yaptıkları başvurulara Whatsapp Hattı da eklendi.  Vatandaşlar, istek, dilek, öneri ve taleplerini 0 530 917 52 76 whatsapp iletişim hattı üzerinden video ve fotoğraf da ekleyerek belediyeye ulaştırabilecekler.

Hızlı ve çözüm odaklı bir belediye olduklarının altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak uygulamayla ilgili şunları söyledi; "Vatandaşlarımıza ulaşmak için iletişim kanallarının tümünü kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın hem sorunlarını çözme hem de taleplerini, önerilerini dinleme noktasında modern teknolojinin tüm imkanlarını seferber ediyor, en hızlı ve yaygın iletişim kanallarını tercih ediyoruz. Whatsapp uygulaması da bunlardan biri... Artık vatandaşlarımız whatsapp hattından bize bulundukları mahalle ve sokaktaki sorunu videolu veya fotoğraflı bir şekilde iletebilecekler, bizler de belediyemizin ilgili birimlerini anında harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı. 

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