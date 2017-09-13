Keçiören Belediyesi, 2017 - 2018 Eğitim -Öğretim Yılı öncesi okulların fiziki eksikliklerini tamamladı

Keçiören Belediyesi okulların açılmasına sayılı günler kala bölgedeki okulların iç ve dış tadilatlarını tamamlayarak, okulları eğitim -öğretime hazır hale getirdi.

Birçok okulun dış cephelerini yenileyen Belediye ekipleri, okulların çevrelerindeki bordür, tretuvar ve kilit taşı yapımını da tamamladı.

Keçiören Belediyesi , panel çit, hız kasisi, istinat duvarı, tel örgü çekimi gibi tamiratlarla çocukların yeni dönemde daha güvenli bir şekilde eğitim almalarını amaçlıyor.